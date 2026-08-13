Neues 5-Tage-Ticket für die Erlebniswelt Großglockner Hochalpenstraße

Salzburg (OTS) -

Hohe Tauern – Nationalpark-Region (Salzburg/Kärnten/Tirol): Mit einem neuen 5-Tage-Ticket erweitert die Großglockner Hochalpenstraßen AG (GROHAG) ihr Angebot für Gäste, die die Erlebniswelt rund um Österreichs höchste Panoramastraße im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern intensiver und ohne Zeitdruck entdecken möchten. Das neue Ticket ist per sofort, von 14. August bis 14. September 2026, an den Kassenstellen erhältlich und ermöglicht die Nutzung der Großglockner Hochalpenstraße an fünf aufeinanderfolgenden Tagen zu einem besonderen Tarif.

Mit diesem Angebot möchte die GROHAG zugleich einen zusätzlichen Impuls für die Tourismusregionen sowie zahlreichen touristischen Partner ‚rund um den Großglockner‘ in der Hohen Tauern Nationalpark-Region - somit auf Kärntner, Salzburger und Tiroler Seite - setzen. Gerade Gäste, die mehrere Tage in der Region verbringen, sollen die Möglichkeit erhalten, ihren Besuch an der Großglockner Hochalpenstraße flexibel mit weiteren Ausflügen und Angeboten in der Umgebung zu verbinden.

Mehr Zeit für die Erlebniswelt Großglockner

Die Großglockner Hochalpenstraße ist weit mehr als eine Verbindung über die Alpen. Entlang der 48 Kilometer langen Panoramastraße warten zahlreiche Aussichtspunkte, Ausstellungen, Erlebniswelten, Wanderwege und gastronomische Angebote. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe mit Blick auf den Großglockner und die Pasterze, die Edelweiß-Spitze, das Hochtor sowie zahlreiche Wander- und Naturerlebnisse mitten im Nationalpark Hohe Tauern.

Mit dem 5-Tage-Ticket können Gäste diese Vielfalt auf mehrere Tage verteilen und ihren Aufenthalt stärker an Wetter, persönlichen Interessen und individuellen Ausflugsplänen ausrichten, da die Ein- und Ausfahrt in die Erlebniswelt Großglockner Hochalpenstraße während der Öffnungszeiten der Straße jederzeit möglich ist. Gleichzeitig eröffnet das Angebot zusätzliche Möglichkeiten, die umliegenden Orte und Regionen kennenzulernen und dort weitere touristische Angebote zu nutzen.

„Mit dem neuen 5-Tage-Ticket möchten wir unseren Gästen die Möglichkeit geben, die Großglockner Hochalpenstraße und ihre zahlreichen Erlebnisangebote noch intensiver kennenzulernen. Gleichzeitig ist es uns ein wichtiges Anliegen, im Interesse unserer touristischen Partner und Beherbergungsbetriebe einen Beitrag dazu zu leisten, dass Gäste länger in der Region verweilen und dabei auch die vielfältigen Angebote unserer touristischen Partner auf Salzburger, Kärntner und Tiroler Seite nutzen“, erklärt Dr. Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG (GROHAG).

Tarife für das 5-Tage-Ticket

Das 5-Tage-Ticket ist im Zeitraum von 14. August bis 14. September 2026 gültig.

PKW: 75 Euro

E-PKW & Motorrad: 68 Euro

Das neue Ticket ergänzt damit das bestehende Tarifangebot der Großglockner Hochalpenstraße – einer der schönsten und bekanntesten Panoramastraßen der Welt und ‚THE GREATEST ROADTRIP‘ – und richtet sich insbesondere an Urlaubsgäste, die mehrere Tage in der Region verbringen und die Erlebniswelt Großglockner flexibel in ihre Urlaubsgestaltung integrieren möchten.

Die Presseaussendung finden Sie auch in unserer Mediathek: https://www.grossglockner.at/l.nz