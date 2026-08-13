App „eAusweise“ wird noch benutzerfreundlicher: Bedienung noch einfacher und intuitiver

Wien (OTS) -

Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2023 wurden die Apps „eAusweise“ und „eAusweis Check“ bereits über 3 Millionen Mal heruntergeladen. Die App ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern, digitale Nachweise wie den Führerschein, den Zulassungsschein, den Identitätsnachweis, den Altersnachweis sowie den digitalen Studierendenausweis einfach und sicher vorzuweisen und zu prüfen – direkt vom Smartphone aus.

Was ändert sich mit dem neuen Update?

Mit der neuen Version der App „eAusweise" wurde die Benutzeroberfläche umfassend optimiert, um den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer weiter zu erleichtern:

Neuer Home-Screen: Alle verfügbaren Nachweise sowie die wichtige Funktion „Verkehrskontrolle“ sind nun direkt auf den ersten Blick sichtbar – ohne umständliches Navigieren.

Alle verfügbaren Nachweise sowie die wichtige Funktion „Verkehrskontrolle“ sind nun direkt auf den ersten Blick sichtbar – ohne umständliches Navigieren. Kürzere Wege zu Detailansichten: Durch eine gezielte Optimierung der Benutzeroberfläche sind die Detailansichten der einzelnen Nachweise nun deutlich schneller aufrufbar.

Durch eine gezielte Optimierung der Benutzeroberfläche sind die Detailansichten der einzelnen Nachweise nun deutlich schneller aufrufbar. Neuer Bereich „Verwenden“: Dieser neue Bereich stellt alle Funktionen je Nachweis in einer übersichtlichen Liste dar – gruppiert nach Nachweis-Empfänger.

Nutzerorientierung als Prinzip

Grundlage für das überarbeitete Design waren konkrete Impulse aus dem von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll durchgeführten ID Austria Zukunftsforum, an dem über 50 Bürgerinnen und Bürger teilnahmen. In diesem Austauschformat diskutierten Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Verwaltungsexpertinnen und -experten über die Weiterentwicklung von eGovernment-Lösungen.

Ergänzt wurden diese Erkenntnisse durch Interviews mit Nutzerinnen und Nutzern sowie Usability Tests, die im Zuge der Entwicklung laufend durchgeführt werden und wertvolle Daten zur tatsächlichen Nutzungserfahrung liefern.

„Die App ,eAusweise‘ ist ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalisierung den Alltag erleichtert. Mit dem neuen Update machen wir digitale Verwaltungsservices noch zugänglicher: Wer seine Nachweise schnell und unkompliziert vorweisen möchte, findet künftig alles auf den ersten Blick. Unser Ziel ist eine Verwaltung, die digital, bürgernah und benutzerfreundlich ist – und genau das setzen wir mit dieser Weiterentwicklung konsequent um“, so Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.

Zahlen & Fakten mit Stand August 2026

Die Apps „eAusweise“ und „eAusweis Check“ wurden seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2023 insgesamt über 3 Millionen Mal heruntergeladen. Besonders beliebt ist der digitale Zulassungsschein mit rund 1,3 Millionen geladenen Nachweisen, gefolgt vom digitalen Führerschein mit rund 1,2 Millionen. Darüber hinaus wurden über 615.000 digitale Identitätsnachweise sowie über 450.000 digitale Altersnachweise ausgestellt. Neben diesen Nachweisen steht seit April 2026 auch der digitale Studierendenausweis in der App zur Verfügung.

Zur App „eAusweise“

Die App „eAusweise" steht kostenlos im App Store sowie im Google Play Store zur Verfügung. Sie ermöglicht das Vorzeigen und Prüfen digitaler Nachweise – darunter des digitalen Führerscheins, digitaler Zulassungsscheindaten, des digitalen Identitätsnachweises, des Altersnachweises sowie des digitalen Studierendenausweises. Die Prüfung der Nachweise anderer Personen ist zusätzlich über die anonyme Prüf-App „eAusweis Check“ als Smartphone-zu-Smartphone-Prüfung möglich.