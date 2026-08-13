  • 13.08.2026, 10:01:27
  • /
  • OTS0029

Samariterbund unter Österreichs Top 10: Auszeichnung für soziales Engagement

Topwerte für gesellschaftliches Engagement, Arbeitsplatzsicherheit und ein wertschätzendes Arbeitsumfeld

Wien (OTS) - 

Der Samariterbund wurde im aktuellen Markttest des Market Instituts mit dem „Quality Award“ ausgezeichnet und zählt im Bereich „Sozialer und gesellschaftlicher Beitrag“ zu den Top-10-Organisationen Österreichs. Die Ergebnisse bestätigen eindrucksvoll die hohe Wertschätzung, die der Samariterbund in der österreichischen Bevölkerung genießt – sowohl für sein gesellschaftliches Engagement als auch als Arbeitgeber.

Positive Arbeitskultur und wertschätzendes Umfeld

Als Arbeitgeber erhielt der Samariterbund hervorragende Bewertungen. Vor allem die hohe Arbeitsplatzsicherheit wurde von den Befragten als besondere Stärke hervorgehoben. Ebenso erzielte das Wohlbefinden am Arbeitsplatz Topwerte, was die positive Arbeitskultur und das wertschätzende Umfeld innerhalb der Organisation unterstreicht. Darüber hinaus wird eine Tätigkeit beim Samariterbund von den Befragten als wertvolle Referenz im Lebenslauf angesehen.

Dank an alle Mitarbeiter:innen

„Die Top-7-Platzierung im Bereich des sozialen und gesellschaftlichen Beitrags ist eine besondere Auszeichnung für den Samariterbund. Sie zeigt, dass unser täglicher Einsatz für Menschen in Österreich wahrgenommen und geschätzt wird. Dieses Ergebnis gehört vor allem unseren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, die tagtäglich einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten“, erklärt Wolfgang Dihanits, stellvertretender Bundessekretär.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Mag. Martina Vitek-Neumayer
Telefon: 06643582386
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiter Samariter Bund Österreichs

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Mag. Martina Vitek-Neumayer
Telefon: 06643582386
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright