Samariterbund unter Österreichs Top 10: Auszeichnung für soziales Engagement

Wien (OTS) -

Der Samariterbund wurde im aktuellen Markttest des Market Instituts mit dem „Quality Award“ ausgezeichnet und zählt im Bereich „Sozialer und gesellschaftlicher Beitrag“ zu den Top-10-Organisationen Österreichs. Die Ergebnisse bestätigen eindrucksvoll die hohe Wertschätzung, die der Samariterbund in der österreichischen Bevölkerung genießt – sowohl für sein gesellschaftliches Engagement als auch als Arbeitgeber.

Positive Arbeitskultur und wertschätzendes Umfeld

Als Arbeitgeber erhielt der Samariterbund hervorragende Bewertungen. Vor allem die hohe Arbeitsplatzsicherheit wurde von den Befragten als besondere Stärke hervorgehoben. Ebenso erzielte das Wohlbefinden am Arbeitsplatz Topwerte, was die positive Arbeitskultur und das wertschätzende Umfeld innerhalb der Organisation unterstreicht. Darüber hinaus wird eine Tätigkeit beim Samariterbund von den Befragten als wertvolle Referenz im Lebenslauf angesehen.

Dank an alle Mitarbeiter:innen

„Die Top-7-Platzierung im Bereich des sozialen und gesellschaftlichen Beitrags ist eine besondere Auszeichnung für den Samariterbund. Sie zeigt, dass unser täglicher Einsatz für Menschen in Österreich wahrgenommen und geschätzt wird. Dieses Ergebnis gehört vor allem unseren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, die tagtäglich einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten“, erklärt Wolfgang Dihanits, stellvertretender Bundessekretär.