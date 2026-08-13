SPÖ-Schieder/Heide zum Internationalen Linkshänder:innentag: Geht doch alles mit links. Von wegen!

Wien (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Tags der Linkshänder:innen machen die beiden SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Hannes Heide, die selbst linkshändig geboren wurden, auf die nach wie vor bestehenden Hürden aufmerksam. SPÖ-EU-Delegationsleiter Schieder sagt: „Heute geht doch längst alles mit links, könnte man meinen. Für viele von uns Linkshänder:innen stimmt das jedoch leider noch immer nicht. Obwohl schätzungsweise jeder zehnte Mensch linkshändig ist, werden unsere Bedürfnisse im Alltag viel zu oft zur Seite gedrängt. Ob Scheren, Computermäuse, Küchengeräte oder Werkzeuge am Arbeitsplatz: Viele Produkte sind weiterhin ausschließlich für Rechtshänder:innen konzipiert. Linkshändige Ausführungen sind häufig schwerer erhältlich oder teurer. Das schafft unnötige Hürden und macht den Alltag für viele komplizierter, als er sein müsste. Es ist höchste Zeit, dass links und rechts Hand in Hand gehen und wir eine Gesellschaft gestalten, die die Bedürfnisse aller Menschen mitdenkt.“ ****

SPÖ-EU-Abgeordneter Heide, der linkshändig geboren, im Kindesalter jedoch auf die rechte Hand umerzogen wurde, kennt die damit verbundenen Herausforderungen aus eigener Erfahrung: „Mir wurde früh vermittelt, dass die rechte Hand die richtige sei und ich mich anpassen müsse. Diese Form der Umerziehung gehört heute glücklicherweise weitgehend der Vergangenheit an. Dennoch ist unsere Gesellschaft noch immer stark auf die Bedürfnisse von Rechtshänder:innen ausgerichtet. Linkshändigkeit ist aber keine Angewohnheit, die korrigiert werden muss, sondern ein natürlicher Teil menschlicher Vielfalt. Kinder müssen deshalb die Freiheit haben, im Laufe ihrer Entwicklung selbst herauszufinden, mit welcher Hand sie schreiben und ihren Alltag am besten bewältigen können. Nicht Linkshänder:innen müssen sich anpassen, sondern unsere Gesellschaft muss lernen, mit beiden Händen zu denken.“ (Schluss) jw/lw