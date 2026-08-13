Guerilla-Aktion von Greenpeace kreidet fehlendes Grün in Städten an - BILD + VIDEO

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche haben Greenpeace-Aktivist:innen in zahlreichen Städten in Österreich und Deutschland mit Sprühkreide fehlende Grünflächen in Städten angekreidet. “Hier könnte ein Baum stehen” oder “Hier könnten Blumen wachsen” ist nun in großen Lettern auf versiegelten Plätzen zu lesen. Gerade in der aktuellen Hitzewelle ist der Mangel an Schatten und Grünflächen im öffentlichen Raum deutlich spürbar. Mit der Aktion fordert Greenpeace mehr Begrünung in Städten und fordert Österreichs Bürgermeister:innen dazu auf, die “NaturStadt-Garantie” zu unterzeichen. Denn Bäume und Grünflächen bringen Abkühlung und lebenswichtigen Hitzeschutz in die Städte.

Melanie Ebner, Greenpeace-Expertin für Boden- und Naturschutz sagt dazu: „Die Kreide vergeht, doch das Problem bleibt: Viele Städte und Gemeinden ersticken im Sommer unter Hitze und Beton. Grüne Parks und schattige Alleen verwandeln graue Städte in hitzefitte Orte, die Menschen schützen und auch tierischen Stadtbewohnern wie Igeln oder Vögeln ein Zuhause bieten.“

Für die Aktion wurden Orte ausgewählt, die von Fußgänger:innen stark frequentiert werden und an denen sich im Sommer die Hitze staut, wie etwa Gehsteige, Schulwege, schattenlose Haltestellen oder graue Plätze. In den österreichischen Bundesländern waren das u.a.:

Kärnten: Klagenfurt (Landhaushof, Heiligengeistplatz und Alter Platz)

(Landhaushof, Heiligengeistplatz und Alter Platz) Oberösterreich: Linz (Landstraße), Steyr (Stadtplatz), Wels (Bahnhofsvorplatz)

Niederösterreich: Mödling (Bahnhofsvorplatz), Stockerau , St. Pölten

(Landstraße), (Stadtplatz), (Bahnhofsvorplatz) Niederösterreich: (Bahnhofsvorplatz), , Tirol: Silz (Simmeringstraße)

(Simmeringstraße) Wien: u.a. Schwarzenbergplatz, Graben, Stephansplatz, Rennweg, Schönbrunnerstraße

Verbindliche Begrünungsoffensive mit der „NaturStadt-Garantie“

Greenpeace fordert von den zuständigen Bürgermeister:innen, den Wunsch der Menschen nach mehr Grün in Städten ernst zu nehmen. Dafür hat Greenpeace Österreich die NaturStadt-Garantie ins Leben gerufen: Mit einer Unterschrift verpflichten sich die Gemeinden zu verbindlichen Schritten, um den Grünanteil vor Ort zu erhöhen. Krems hat als erste Stadt die NaturStadt-Garantie bereits unterzeichnet und beweist, dass Veränderung möglich ist.

Bildmaterial sowie Video-Schnittbilder der Kreide-Aktionen aus allen österreichischen Städten finden Sie hier: https://act.gp/Hier_koennte_ein_Baum_stehen

Unter Angabe der Credits ©Greenpeace steht das Bildmaterial kostenlos zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung.

Inhalte auf einen Blick:

Thema / Anlass: Greenpeace macht mit Sprühkreide-Aktionen in mehreren österreichischen und deutschen Städten auf den Mangel an Schatten und Grünflächen aufmerksam.

Ergebnis: Die Aktionen fanden an stark frequentierten Orten mit großer Hitzeentwicklung statt, unter anderem in Wien, Klagenfurt, Linz, Steyr, Wels, Mödling, Stockerau und Silz.

Hauptforderung: Durchführung einer Begrünungsoffensive in Städten sowie die Unterzeichnung der verbindlichen NaturStadt-Garantie durch Österreichs Bürgermeister:innen.

Adressat: Bürgermeister:innen und zuständige Stadt- beziehungsweise Gemeindeverwaltungen in Österreich.

Quelle / Material: Greenpeace Österreich / Bildmaterial sowie Video-Schnittbilder: https://act.gp/Hier_koennte_ein_Baum_stehen