Tag der Jugend: Der Gender Pay Gap beginnt in der Lehre

Wien (OTS) -

Eine aktuelle Berechnung des ÖGB auf Basis der am häufigsten gewählten Lehrberufe von Mädchen und Jungen zeigt: Jungen landen deutlich häufiger in besser bezahlten Lehrberufen. Mädchen wählen dagegen überdurchschnittlich oft Berufe, in denen bereits die Lehrlingseinkommen niedriger ist. Die geschlechtsspezifische Berufswahl wird damit früh zur Weichenstellung für das spätere Einkommen.

„Mit 15 oder 16 Jahren entscheidet niemand bewusst: Ich will später weniger verdienen oder eine kleinere Pension haben. Trotzdem passiert genau das viel zu oft. Wenn Mädchen hauptsächlich in schlecht bezahlte Berufe gehen und Jungen in besser bezahlte, ist das kein Naturgesetz. Es ist das Ergebnis von Rollenbildern, fehlender Orientierung und einer Arbeitswelt, in der typische Frauenberufe noch immer schlechter bewertet und bezahlt werden“, sagt Jennifer Huemer, Bundesjugendvorsitzende der ÖGJ.

Berufswahl darf keine Gender-Falle sein

Die ÖGJ fordert deshalb mehr und bessere Berufsorientierung bereits in der Schule. Jugendliche müssen alle Möglichkeiten kennenlernen – unabhängig davon, ob ein Beruf traditionell als „Frauen-“ oder „Männerberuf“ gilt. „Ein Mädchen muss wissen, dass Elektro- oder Labortechnik eine Option ist. Ein Junge muss wissen, dass Pflege, Büro oder Elementarpädagogik genauso Berufe mit Zukunft sind. Entscheidend sollte sein, was jemand kann und will – und nicht, was angeblich zu Frauen oder Männern passt“, so Huemer.

Klar ist für die ÖGJ aber auch: Es reicht nicht, Mädchen einfach in besser bezahlte Berufe zu schicken. „Wir dürfen Jugendlichen nicht sagen: Sucht euch halt einen besser bezahlten Beruf. Wir müssen uns genauso fragen, warum Berufe, die überwiegend von Frauen gemacht werden, schlechter bezahlt sind. Arbeit mit Menschen ist nicht weniger wert als Arbeit mit Maschinen“, betont Huemer.

Die ÖGJ fordert:

mehr geschlechtersensible Berufsorientierung

bessere Informationen über Einkommen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten

die Aufwertung und bessere Bezahlung frauendominierter Branchen

Top fünf Lehrberufe (2025) und Bezahlung (Juli 2026):

Frauen

1. Einzelhandel

1. Lehrjahr: 1.026 Ꞓ

1.026 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 2.090 Ꞓ

2. Bürokauffrau

(abhängig von der Branche, hier niedrigster Wert)

1. Lehrjahr: 721 Ꞓ

721 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 2.059 Ꞓ

3. Friseurin (Stylistin)

1. Lehrjahr: 804 Ꞓ

804 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 2.020 Ꞓ

4. Verwaltungsassistentin

(abhängig von der öffentlichen Institution, hier niedrigster Wert)

1. Lehrjahr: 714,60 Ꞓ

714,60 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 2.667,30 Ꞓ

5. Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz

1. Lehrjahr: 974 Ꞓ

974 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 2.144 Ꞓ

Männer

1. Elektrotechnik

Gewerbe

1. Lehrjahr: 1.000 Ꞓ

1.000 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 2.948,85 Ꞓ

Industrie

1. Lehrjahr: 1.093,49 Ꞓ

1.093,49 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 3.009,82 Ꞓ

2. Metalltechnik

Gewerbe

1. Lehrjahr: 1.000 Ꞓ

1.000 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 2.948,85 Ꞓ

Industrie

1. Lehrjahr: 1.093,49 Ꞓ

1.093,49 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 3.009,80 Ꞓ

3. Kraftfahrzeugtechnik

Gewerbe

1. Lehrjahr: 1.000 Ꞓ

1.000 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 2.948,85 Ꞓ

Industrie

1. Lehrjahr: 1.093,49 Ꞓ

1.093,49 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 3.009,80 Ꞓ

4. Einzelhandel

1. Lehrjahr: 1.026 Ꞓ

1.026 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 2.090 Ꞓ

5. Installations- und Gebäudetechnik

Gewerbe

1. Lehrjahr: 1.000 Ꞓ

1.000 Ꞓ Anfangsgehalt/-lohn: 2.948,85 Ꞓ

Industrie