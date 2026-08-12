AVISO: Greenpeace-Aktion anlässlich Extremsommer vor Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Die extremen Temperaturen der letzten Monate haben in Österreich viele hundert Menschenleben gefordert. Allein an der Hitzewelle im Juni sind 395 Menschen gestorben.

Die Hitzetoten sind die erschütterndste Folge dieses Katastrophensommers. Dürre, Wassermangel und Brände zerstören Lebensräume und bedrohen Existenzen.

395 leere Stühle mit Grablichtern stehen stellvertretend für die Verstorbenen. Ein Trauerkranz sowie ein öffentlich zugängliches Kondolenzbuch bieten Raum für die Trauer der Bevölkerung.

Die politisch Verantwortlichen reagieren angesichts der dramatischen Situation völlig unzureichend. Die Umweltschutzorganisation fordert von der Bundesregierung ein Klima-Sofortpaket, dass die Bevölkerung vor Hitze und weiteren Extremwetterereignissen schützt.

Greenpeace lädt Medienvertreter:innen sowie die gesamte Bevölkerung herzlich ein, der Verstorbenen gemeinsam zu gedenken und ein Zeichen gegen die politische Gleichgültigkeit zu setzen.

Eckdaten der Aktion: Gedenkfeier für Österreichs Hitzetote

Datum: Samstag, 15. August 2026

Samstag, 15. August 2026 Uhrzeit: ab 8.45 Uhr bis 10.00 Uhr

ab 8.45 Uhr bis 10.00 Uhr Ort: Ballhausplatz, 1010 Wien (vor dem Bundeskanzleramt)

Ballhausplatz, 1010 Wien (vor dem Bundeskanzleramt) Bild- und Fotomotiv: Installation mit 395 leeren Stühlen und Grablichtern, Trauerkranz, Kondolenzbuch, Greenpeace-Aktivist:innen.

Installation mit 395 leeren Stühlen und Grablichtern, Trauerkranz, Kondolenzbuch, Greenpeace-Aktivist:innen. Gesprächspartner:innen vor Ort: Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpert:in von Greenpeace Österreich.

Das Kondolenzbuch liegt während der gesamten Kundgebung bis 10.00 Uhr aus. Bürger:innen sind herzlich eingeladen, ihre Botschaften und Trauerbekundungen einzutragen