AVISO: Visual Computing Trends 2027 am 28. Jänner in Wien

Wien (OTS) -

Am 28. Jänner 2027 wird das Tech Gate Vienna zum Treffpunkt für Visual Computing. Das vom Wiener Forschungszentrum VRVis veranstaltete Symposium „Visual Computing Trends“ widmet sich neuen Entwicklungen in Visualisierung, Visual Analytics, Künstlicher Intelligenz und Computergrafik.

Im Rahmen von drei Keynotes geben international renommierte Forschende Einblicke in ihre Arbeit:

Silvia Miksch, TU Wien, forscht im Bereich Visual Analytics, insbesondere zur interaktiven Analyse komplexer, zeitbezogener Daten.

forscht im Bereich Visual Analytics, insbesondere zur interaktiven Analyse komplexer, zeitbezogener Daten. Carol O’Sullivan, Trinity College Dublin, ist auf visuelle Wahrnehmung in der Computergrafik sowie auf die Animation und Simulation virtueller Figuren und Menschenmengen spezialisiert.

ist auf visuelle Wahrnehmung in der Computergrafik sowie auf die Animation und Simulation virtueller Figuren und Menschenmengen spezialisiert. Christian Theobalt, Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken, arbeitet an der Schnittstelle von Computergrafik, Computer Vision und Künstlicher Intelligenz.

Zu den weiteren Programmpunkten zählen die Preisverleihung des VRVis Visual Computing Awards 2027 mit anschließendem Award Talk sowie VRVis-Demos. Im Award Talk wird das ausgezeichnete Projekt vorgestellt. Bei den Demos präsentieren VRVis-Forschende aktuelle Projekte, Technologien und Anwendungen und stehen für den direkten Austausch zur Verfügung.

Die seit 2009 alle zwei Jahre veranstalteten „Visual Computing Trends“ haben sich als wichtiger Treffpunkt für den Austausch zwischen Visual-Computing-Forschung, Industrie und interessierter Öffentlichkeit etabliert. 2025 nahmen 220 Besucherinnen und Besucher aus mehr als zehn Ländern teil.

Termin: Donnerstag, 28. Jänner 2027, 9.30 bis 16.00 Uhr

Ort: Tech Gate Vienna, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

Teilnahme: ausschließlich nach vorheriger Anmeldung

Anmeldung und Programm: www.vrvis.at/vct2027

Über VRVis

VRVis ist Österreichs führende Forschungseinrichtung auf dem Gebiet des Visual Computing mit Standorten in Wien und Graz. Als COMET-Kompetenzzentrum arbeitet VRVis an der Schnittstelle von Wissenschaft und Industrie. Rund 80 Forschende entwickeln gemeinsam mit Partnern technologische und menschzentrierte Lösungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Visual Data Analytics, Extended Reality und Simulation. www.vrvis.at

Symposium Visual Computing Trends 2027

Am 28. Jänner 2027 wird das Tech Gate Vienna zum Treffpunkt für Visual Computing, wenn das Wiener Forschungszentrum VRVis beim Symposium „Visual Computing Trends“ aktuelle Entwicklungen in Visualisierung, Visual Analytics, Künstlicher Intelligenz und Computergrafik präsentiert und drei international renommierte Forschende – Silvia Miksch (TU Wien), Carol O’Sullivan (Trinity College Dublin) und Christian Theobalt (Max-Planck-Institut für Informatik) – in Keynotes Einblicke in ihre Arbeit geben.

Datum: 28.01.2027, 09:30 Uhr - 28.01.2027, 16:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Tech Gate Vienna

Donau-City-Straße 1

1220 Wien

Österreich

URL: https://www.vrvis.at/vct2027