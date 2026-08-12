Pröll: „Einloggen im Namen eines Unternehmens: ID Austria und Unternehmensserviceportal ab sofort verbunden“

Wien (OTS) -

Mit der neuen USP/ID Austria-Schnittstelle verbindet das Bundeskanzleramt zwei zentrale Systeme im digitalen Verwaltungsalltag: Nun können sich dazu befugte Personen bei öffentlichen Online-Services, die die ID Austria nutzen, auch direkt im Namen eines Unternehmens anmelden – vorausgesetzt, das jeweilige Service hat diese Funktion bereits aktiviert. Möglich wird das durch eine neue Verbindung zwischen dem Unternehmensserviceportal (USP) und der ID Austria, über die geprüfte Vertretungsbefugnisse und Berechtigungen direkt in den Login-Prozess einfließen.

„Wer ein Unternehmen vertritt, soll das auch digital einfach tun können. Die Grundlage dafür schafft bereits das Unternehmensserviceportal: Dort verwalten die Unternehmen selbst, wer in ihrem Namen handeln darf, rechtssicher und aktuell. Diese geprüften Berechtigungen stehen jetzt direkt beim Login mit der ID Austria zur Verfügung. Zwei bewährte Systeme spielen zusammen, das Ergebnis ist weniger Aufwand für Unternehmen, weniger Aufwand für die Verwaltung“, so Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.

Rechtssicherer digitaler Nachweis

Digitale Verwaltungsservices benötigen oft sehr genaue Angaben zu Vertretungsrechten – etwa wer behördliche Schreiben entgegennehmen oder Förderanträge stellen darf. Das USP bildet diese differenzierten Berechtigungen bereits heute rechtssicher ab. Bislang konnten diese Informationen jedoch nur in Services genutzt werden, die direkt über das USP angebunden sind. Schon heute nutzen über 150 Services der öffentlichen Verwaltung das USP als zentralen Zugangspunkt für Unternehmen. Bei Services, die ausschließlich über die ID Austria abgewickelt werden, fehlte ein durchgängiger digitaler Nachweis der Unternehmensvertretung.

Das bringt die neue Schnittstelle

Die neue Schnittstelle erweitert die ID Austria um die Funktion „Einloggen im Namen eines Unternehmens“ auf Basis der im USP verwalteten Berechtigungen. Personen können sich damit künftig direkt über die ID Austria im Namen eines Unternehmens anmelden. Die dafür erforderlichen Vertretungsinformationen und Berechtigungen werden aus dem USP übernommen und fließen unmittelbar in den Authentifizierungsprozess ein, sodass klar und rechtssicher ausgewiesen wird, wer im Namen eines Unternehmens handelt. Öffentliche Serviceprovider können die entsprechenden Vertretungsinformationen und Berechtigungen künftig zudem im Selfservice direkt über die bestehende Oberfläche selbstständig anlegen und verwalten. In der ersten Ausbaustufe steht die Funktion behördlichen Serviceprovidern zur Verfügung; eine Ausweitung auf privatwirtschaftliche Anbieter wird geprüft.

Die Verwaltung der Vertretungen und Berechtigungen bleibt weiterhin im USP verankert; die ID Austria übernimmt bei diesen Anmeldungen die Rolle des Identity Providers gegenüber dem Serviceprovider. Es handelt sich dabei nicht um eine klassische USP-Anbindung, sondern um eine gezielte Datenlieferung der USP-Berechtigungen in den ID Austria-Login-Prozess.