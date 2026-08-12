ernte.dank.festival.: Vom Feld aufs Festival

Wien (OTS) -

Zwei Tage, ein Festival, acht Bands: Am 12. und 13. September verwandelt sich der Wiener Heldenplatz in die pulsierende Arena der heimischen Land- und Forstwirtschaft. Modernste Traktoren, prächtig geschmückte Wagen beim großen Erntedankumzug, eine Oldtimer-Traktorenschau, regionale Schmankerln und hochkarätige Liveacts. Das ernte.dank.festival. bringt Stadt und Land zusammen. Es schafft Raum für Begegnungen zwischen Konsument:innen und Produzent:innen sowie zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Der Eintritt ist frei.

Poxrucker Sisters, Brassaranka & Co.: Musik, die bewegt

Von Blasmusiktradition bis Brasspop: Die Live-Musik an beiden Tagen hat für jeden Geschmack etwas. Das musikalische Highlight am Samstag sind die Poxrucker Sisters mit Dialektpop, harmonischem Dreigesang und einem Hauch Country. Für Brasspop und Partyrock sorgen die Desperate Brasswives, während die Wüdara Musi Tradition mit eigenen Kompositionen verbindet. Die Original Woodstock Musikanten präsentieren außerdem seltene Schätze der Blasmusik. Als traditionelle Musikkapelle bringt der Musikverein Prellenkirchen, Deutsch Haslau & Schönabrunn die volle Vielfalt der Blasmusik auf die Bühne.

Am Sonntag eröffnen die Alpenlandler Musikanten den Tag, die Kaiser Musikanten begeistern mit böhmisch-mährischer Blasmusik – und Brassaranka sorgt mit einem bunten Mix aus Polka, Marsch, Charthits und Opernarien für einen unvergesslichen Festausklang.

Zuschauen und staunen – oder selber versuchen

Beim ernte.dank.festival. gibt’s heuer nicht nur starke Musik, sondern auch viel weibliche Power: Zum Internationalen Jahr der Bäuerin sind die Bäuerinnen Österreich groß vertreten mit einer traditionellen Trachtenschau, dem Vorarlberger Bäuerinnen-Chor sowie einem Bäuerinnen-Dorf.

Zwischen den Konzerten bieten zwei weitere Bühnen und zahlreiche Mitmachstationen spannende Einblicke in die österreichische Land- und Forstwirtschaft. Bei der großen Landmaschinen-Schau zeigen erfahrene Praktiker:innen den Weg der Erdäpfel vom ersten Arbeitsschritt am Feld bis zur Ernte. Modernste Maschinen demonstrieren dabei direkt auf dem Heldenplatz, wie die einzelnen Schritte ineinandergreifen.

Spektakulär wird es auch bei den Vorführungen des Forstwettkampfvereins Österreich: Profis wechseln Sägeketten in Sekundenschnelle, entfernen Äste millimetergenau und zeigen, wie viel Technik, Training und Geschick hinter moderner Forstarbeit stecken. Für alle, die nicht nur zuschauen und staunen möchten, gibt es zahlreiche interaktive Mitmachstationen. Dort vermitteln Fachleute praxisnah und aus erster Hand Wissen rund um Landwirtschaft, Lebensmittel, Versorgung und Umwelt.

Über das ernte.dank.festival.

Zum dritten Mal veranstaltet das Ökosoziale Forum Österreich & Europa im Herzen Wiens das größte Fest der heimischen Land- und Forstwirtschaft. Das ernte.dank.festival. zeigt die Vielfalt der österreichischen Kulinarik und Kultur. Es lädt zum An- und Begreifen der heimischen Land- und Forstwirtschaft ein. Bäuerinnen und Bauern, Expert:innen aus der Wissenschaft sowie Praktiker:innen aus der Lebensmittelproduktion vermitteln Einblicke in die Leistungen der Branche. Der Eintritt ist frei.

Über das Ökosoziale Forum Österreich & Europa

Das Ökosoziale Forum ist ein Think-Tank mit dem Ziel, Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialverantwortung gleichwertig in der Politik und Gesellschaft zu verankern. Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse erarbeiten die Expert:innen des Ökosozialen Forums Empfehlungen für eine nachhaltige Wirtschafts-, Umwelt- und Gesellschaftspolitik.