  • 12.08.2026, 09:50:02
  • /
  • OTS0027

Einladung: Mahnwache für die verhungerten Schweine (NÖ)

Gedenken an die mehr als 400 Schweine, die in einem Mastbetrieb im Bezirk Amstetten vorgefunden wurden

Wien (OTS) - 

Direkt vor dem Schweinebetrieb, in dem hunderte, möglicherweise sogar mehr als 1000 Schweine qualvoll ums Leben gekommen sind, wird der VGT eine Trauerkundgebung abhalten. Im Anschluss gibt es eine Demonstration vor der zuständige BH Amstetten.

Wann: Donnerstag, 13. August 2026, 10:00 – 10:30 Uhr
Wo: Genauere Infos zum Kundgebungsort für Medienvertreter:innen auf Nachfrage, Bezirk Amstetten
Was: Tierschützer:innen des VGT gedenken mit Bannern, Schildern und Kerzen den hunderten toten Schweinen.

Im Anschluss:
Wann: Donnerstag, 13. August 2026, 11:30 – 12:00 Uhr
Wo: BH Amstetten, Preinsbacher Str. 11, 3300 Amstetten
Was: Tierschützer:innen des VGT gedenken mit Bannern, Schildern und Kerzen den hunderten toten Schweinen vor der zuständigen Behörde.


Unter diesem Downloadlink stehen ab 10:30 Uhr bzw. 11:30 Uhr Fotos der VGT-Demos zur Verfügung:

Pressefotos (Copyright: VGT.at)

Rückfragen & Kontakt

VGT - VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
Georg Prinz
Telefon: +4319291498
E-Mail: [email protected]
Website: https://vgt.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VGT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN

Rückfragen & Kontakt

VGT - VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
Georg Prinz
Telefon: +4319291498
E-Mail: [email protected]
Website: https://vgt.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright