Einladung: Mahnwache für die verhungerten Schweine (NÖ)

Wien (OTS) -

Direkt vor dem Schweinebetrieb, in dem hunderte, möglicherweise sogar mehr als 1000 Schweine qualvoll ums Leben gekommen sind, wird der VGT eine Trauerkundgebung abhalten. Im Anschluss gibt es eine Demonstration vor der zuständige BH Amstetten.



Wann: Donnerstag, 13. August 2026, 10:00 – 10:30 Uhr

Wo: Genauere Infos zum Kundgebungsort für Medienvertreter:innen auf Nachfrage, Bezirk Amstetten

Was: Tierschützer:innen des VGT gedenken mit Bannern, Schildern und Kerzen den hunderten toten Schweinen.



Im Anschluss:

Wann: Donnerstag, 13. August 2026, 11:30 – 12:00 Uhr

Wo: BH Amstetten, Preinsbacher Str. 11, 3300 Amstetten

Was: Tierschützer:innen des VGT gedenken mit Bannern, Schildern und Kerzen den hunderten toten Schweinen vor der zuständigen Behörde.





Unter diesem Downloadlink stehen ab 10:30 Uhr bzw. 11:30 Uhr Fotos der VGT-Demos zur Verfügung:

Pressefotos (Copyright: VGT.at)