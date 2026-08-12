Schenk einen guten Schulstart – Samariterbund bittet um Spenden für armutsgefährdete Familien

Wien (OTS) -

Wenn Familien nicht wissen, wie sie die nächste Miete zahlen sollen, wird der Schulstart zu einer enormen finanziellen Belastung. Steigende Lebenshaltungskosten lassen für armutsgefährdete Haushalte kaum Spielraum für notwendige Anschaffungen rund um den Schulbeginn.

Ein vollständiges Startpaket inklusive Schulrucksack, Federpennal und Sportbekleidung summiert sich schnell auf über 300 Euro – zusätzliche Ausgaben für Hausschuhe, Trinkflaschen und Bastelutensilien sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Immer mehr Familien können diese hohen Kosten kaum aufbringen, insbesondere, wenn mehrere Kinder gleichzeitig die Schule besuchen.

Damit Kinder aus armutsgefährdeten Familien trotzdem gut ausgestattet sind und mit Selbstvertrauen in ein neues Schuljahr gehen können, startet der Samariterbund Wien wieder seine Aktion für einen guten Schulstart. 150 Kinder aus Einrichtungen des Samariterbundes Wien sind derzeit auf Unterstützung angewiesen und werden mit der Spendenaktion gezielt unterstützt – vom gut gefüllten Federpennal bis hin zu Turnschuhen, Heften und Bastelutensilien.

„Gemeinsam mit der Unterstützung unserer Spender:innen versuchen wir den finanziellen Nachteil von Kindern aus sozio-ökonomisch benachteiligten Familien zumindest zum Schulstart auszugleichen oder zu verringern. Durch den Einkauf in großen Mengen können wir jeden gespendeten Euro besonders effizient und wirksam für diese Kinder einsetzen. Jeder Euro hilft, Kindern einen sicheren und unbeschwerten Start ins neue Schuljahr zu schenken. Bildungsgerechtigkeit darf nicht vom Einkommen abhängen“, betont Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbundes Wien.

So können Sie helfen:

Mit diesen drei Paketoptionen schenken Sie einen guten Schulstart:

„Mein erster Schultag“ – 28 Ꞓ: gut gefülltes Federpennal mit Stiften, Lineal, Radiergummi

gut gefülltes Federpennal mit Stiften, Lineal, Radiergummi „Fairer Start“ – 98 Ꞓ: Federpennal, Stifte, Hefte, Turnbeutel, Werkkoffer, Malsachen

Federpennal, Stifte, Hefte, Turnbeutel, Werkkoffer, Malsachen „Zukunft schenken“ – 330 Ꞓ: Schultasche, Lernmaterialien und gezielte Förderung in einem unserer LernLEOs

Alle Informationen zu Spendenmöglichkeiten finden Sie unter: www.samariterwien.at/schulstart

Spenden-Hotline: 01 / 89 145-388

Spendenkonto:

Samariterbund Wien

IBAN: AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Schulstart26

E-Mail: [email protected]

Spenden an den Samariterbund Wien sind steuerlich absetzbar.