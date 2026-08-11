  • 11.08.2026, 13:06:32
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SPÖ-Schatz für Schutzzonen vor Gesundheitseinrichtungen für Schwangerschaftsabbrüche

Wien (OTS) - 

Es ist immer noch bittere Realität in Österreich: Vor Gesundheitseinrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, stehen regelmäßig Gegner und Gegnerinnen, die Personal und betroffene Frauen bedrohen oder unter Druck setzen. Damit Frauen der Weg zu medizinischen Einrichtungen ohne Bedrohungen offen steht, ist die SPÖ für Schutzzonen vor solchen Gesundheitseinrichtungen. In ganz Österreich. SPÖ-Frauensprecherin im Nationalrat Sabine Schatz: „Wenn Frauen eine medizinische Einrichtung aufsuchen, haben sie ein Recht darauf, dies sicher und ohne Einschüchterung tun zu können.“ ****

Sie unterstützt damit die Pläne von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner. Gerade in einer ohnehin schwierigen Situation brauche es Schutz statt Einschüchterung. Auch das medizinische Personal müsse seine Arbeit ohne Belästigungen und Drohungen verrichten können. In Wien sind Wegweisungen bereits möglich, in den anderen Bundesländern noch nicht. Länder wie Deutschland zeigen, dass es bundesweit möglich sein muss. Einen entsprechenden Antrag haben die Koalitionsparteien im Nationalrat bereits beschlossen.

Er ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/A/694 (Schluss) lk/ff

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