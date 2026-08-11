FPÖ – Schnedlitz/Steiner: „ÖVP-Innenminister stellt seinen Abgeordneten Hanger bloß!“

Wien (OTS) -

Ende Mai attackierte ÖVP-Mann Andreas Hanger die FPÖ und warf ihr vor, eine „Schmutzkübelkampagne“ in Bezug auf die Ausländerkriminalität in Österreich zu fahren. So meinte Hanger, dass in diesen Daten auch jene Fälle enthalten seien, die von Touristen während ihres Österreich-Aufenthalts verübt werden. Dieser in den Augen der FPÖ ungeheuerliche Affront gegenüber ausländischen Österreich-Urlaubern hat nun Folgen. FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Christoph Steiner hat dem ÖVP-Innenminister eine Anfrage gestellt und wollte wissen, wie viele Touristen in der Kriminalitätsstatistik landen. Die Antwort: In den letzten beiden Jahren lag die Quote jeweils bei 1,3 Prozent, in den Jahren 2022 und 2023 bei jeweils 1,2 Prozent.

FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz: „Der Versuch, mit vermeintlich gewalttätigen Touristen vom Versagen seines Innenministers Gerhard Karner abzulenken, ist kläglich gescheitert. Mit seinen Antworten blamiert Karner den eigenen Parteifreund bis auf die Knochen. Dadurch ist einmal mehr eine ÖVP-Strategie schiefgegangen. Zuerst putzt sich die Volkspartei immer an den Polizisten ab. Wenn das nicht reicht, dann ist in den Augen der ÖVP Herbert Kickl der Schuldige – und wenn das auch dem Faktencheck nicht standhält, dann sollten es in diesem Fall die angeblich so brutalen Österreich-Urlauber sein, die für die Horror-Zahlen in der Kriminalitätsstatistik verantwortlich sind. Wenn auch das nichts wird, weil der eigene Innenminister die Karten auf den Tisch legt, dann ist klar: Ganz Österreich weiß, dass das wahre Problem an drei Buchstaben festzumachen ist: Ö, V und P. Nicht Touristen, sondern offene Grenzen, illegale Zuwanderer und ein unfähiger ÖVP-Innenminister sind das Problem. Karner ist rücktrittsreif, und jeder Tag, an dem die ÖVP weiter mit billigen Ausreden über die Runden zu kommen versucht, ist ein verlorener Tag für die Sicherheit unserer Frauen und Mädchen. Zur Erinnerung: 2.062 Frauen und Mädchen wurden im Jahr 2025 Opfer durch Tatverdächtige mit einem Aufenthaltsstatus, 301 Opfer waren unter 18 Jahre, einige sogar unter 6 Jahre. Das sind die traurigen Fakten.“

FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Christoph Steiner ergänzt: „Jetzt, wo Hangers Märchenstunde den Realitätstest nicht bestanden hat, erwarte ich mir vom Kollegen Hanger eine ehrliche und aufrichtige Entschuldigung bei all jenen Gästen aus dem Ausland, die ihren Urlaub in Österreich verbringen. Sie haben es sich nicht verdient, von der ÖVP völlig zu Unrecht als Gewalttäter gebrandmarkt zu werden. Ich erwarte mir aber eine ernst gemeinte Entschuldigung – und nicht eine verunfallte und halbherzige Entschuldigung wie jene von Kanzler Stocker nach seinem Skandal-Sager zur Kinderbetreuung.“

SERVICE: Die Anfragebeantwortung samt Beilage kann hier eingesehen werden: https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/J/6266