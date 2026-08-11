GBV Zahl des Monats August

Wien (OTS) -

80 % der von gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBVs) errichteten Wohnungen haben einen Balkon, eine Loggia, Terrasse oder einen Wintergarten. Im Neubau sind es sogar 97%. Gerade im Sommer ist das ein deutliches Plus an Wohnkomfort. Damit leisten GBVs nicht nur einen wichtigen Beitrag zu leistbarem Wohnraum, sondern schaffen auch hohe Wohnqualität und attraktive Freiräume für ihre Bewohnerinnen und Bewohner (Daten Mikrozensus 2025).

GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 173 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.