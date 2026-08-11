- 11.08.2026, 09:33:02
- /
- OTS0034
GBV Zahl des Monats August
80 % der GBV-Wohnungen haben einen Balkon, eine Loggia, Terrasse oder einen Wintergarten.
80 % der von gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBVs) errichteten Wohnungen haben einen Balkon, eine Loggia, Terrasse oder einen Wintergarten. Im Neubau sind es sogar 97%. Gerade im Sommer ist das ein deutliches Plus an Wohnkomfort. Damit leisten GBVs nicht nur einen wichtigen Beitrag zu leistbarem Wohnraum, sondern schaffen auch hohe Wohnqualität und attraktive Freiräume für ihre Bewohnerinnen und Bewohner (Daten Mikrozensus 2025).
GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 173 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.
GBV Newsletter
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen
Dr. Klaus Bichler
Telefon: 0676 8311 7229
E-Mail: [email protected]
https://www.gbv.at
https://x.com/GBV_aktuell
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VGB