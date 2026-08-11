Wiener Städtische erwirbt Wohnanlage in der Seestadt Aspern

Wien (OTS) -

Die Wiener Städtische setzt den gezielten Ausbau ihres Immobilienportfolios im Bereich Wohnbau fort und investiert in ein weiteres modernes Objekt in der Seestadt Aspern. Die 2021 errichtete Wohnanlage in der Barbara-Prammer-Allee 15 umfasst – aufgeteilt auf zwei längliche Gebäude – 105 geförderte Wohnungen, 15 Mikrobüros und zwei Gewerbeflächen und ist vollständig vermietet. „Wohnimmobilien bilden einen wesentlichen Schwerpunkt unserer langfristigen Veranlagungsstrategie. Mit dem Ankauf erweitern wir unser Portfolio in der Seestadt Aspern um moderne Wohngebäude, die leistbares Wohnen mit einer sehr guten Infrastruktur und hoher Energieeffizienz verbinden“, so Gerald Weber, Vorstandsdirektor der Wiener Städtischen Versicherung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Leistbares Wohnen mit langfristiger Perspektive

Die Wohnungen werden gefördert und mit einem Mietzinsdeckel nach dem Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz vermietet. Die Nettomiete liegt unter acht Euro pro Quadratmeter, sämtliche Mietverträge sind unbefristet. „Geförderter Wohnbau schafft nicht nur leistbaren Wohnraum, sondern bietet Bewohner:innen auch langfristige Sicherheit“, ergänzt Weber. Die durchdachten Grundrisse ermöglichen außerdem eine zeitgemäße Verbindung von Wohnen und Arbeiten.

Hohe Wohnqualität und nachhaltige Energieversorgung

Die Wohngebäude befinden sich in der Seestadt Aspern am sogenannten „Seebogen“ und sind über die U2 und einige Buslinien optimal an den öffentlichen Verkehr angebunden. Sämtliche Wohn- und Büroeinheiten verfügen über private Freiflächen in Form von Balkonen, Gärten oder Dachterrassen. Damit wird auch in einem urbanen Umfeld ein hohes Maß an Wohn- und Aufenthaltsqualität geboten. Auch was die Energieversorgung betrifft, erfüllt die Immobilie hohe Standards: Der Wohnbereich erreicht die Energieklasse A++, Wärme und Warmwasser werden über Fernwärme bereitgestellt. Zusätzlich befindet sich am Dach jeder Stiege eine Photovoltaikanlage, die für nachhaltige Energie sorgt.

Nachhaltige Immobilienstrategie

Als einer der größten Immobilieninvestoren des Landes setzt die Wiener Städtische in der Veranlagung auf Diversifikation. Mit rund 2,4 Milliarden Euro ist das Immobilienportfolio des Versicherungsunternehmens nachhaltig ausgerichtet: Ein wesentliches Kriterium bei Immobilienerwerben und Bauvorhaben ist die Verbindung von Nachhaltigkeit und technischen Innovationen. Darüber hinaus engagiert sich die Wiener Städtische seit Jahren fürs Wohnen: Mit der Schaffung von preiswerten Wohnungen wie im Wiener Nordbahnviertel und in der Seestadt Aspern investiert die Wiener Städtische in die Lebensqualität und fördert die weitere Entwicklung urbaner Räume.