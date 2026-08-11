Katzenleid reißt nicht ab: hilflose Katzenbabys auf Straße und Baustelle!

Straßwalchen/St. Johann am Walde/Lochen (OTS) -

Die Urlaubszeit ist für den Tierschutzhof Pfotenhilfe in der Grenzregion Salzburg/Oberösterreich absolute Hochsaison. Während ständig Tiere ausgesetzt oder abgeschoben werden, will während der Ferien fast niemand Tiere adoptieren. Vor einigen Tagen wurde ein erst zwei Wochen alter Kater in St. Johann am Walde (OÖ) ganz alleine mitten auf der Straße gefunden. Am Montag kam dann ein Anruf eines Bauarbeiters in Straßwalchen (Salzburg): Auf der Baustelle klettern drei Katzenbabys herum, keine Mama weit und breit und daneben ein Bach. Glücklicherweise landeten alle Waisen in der Pfotenhilfe. Das Trio hat vom Katzenschnupfen entzündete Augen, ist voller Flöhe und hat Durchfall. Leider versuchen Finder oft mit Kuhmilch den hungrigen Babys zu helfen. Diese verursacht aber schweren Durchfall und starke Bauchschmerzen und schadet daher mehr als sie hilft.

"Heuer reißt das Katzenleid nicht ab. Seit dem Frühjahr haben wir so viele verwaiste Katzenbabys aufgenommen wie noch nie - die meisten waren noch Säuglinge. Aber auch trächtige Mütter und ganze Familien. Diese Fälle sind das Ergebnis verantwortungsloser Gesetzesbrecher, die ihre Katzen trotz Pflicht nicht kastrieren lassen", ärgert sich Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. "Mir geht es dabei nicht in erster Linie um mein Leben, das kaum Schlaf oder gar so etwas wie Freizeit oder Urlaub kennt, sondern um das schier endlose Tierleid, das diese Unmenschen ständig und noch dazu meist ungestraft verursachen! Dabei drohen den Tätern im Wiederholungsfall bis zu Ꞓ 15.000,- Strafe!"

Die Katzenbabys werden aufgezogen, medizinisch versorgt, gechippt und registriert und damit eindeutig identifizierbar. Die Pfotenhilfe fordert vom Tierschutzministerium einmal mehr eine Chippflicht auch für Katzen, so wie sie für Hunde seit 2005 ganz selbstverständlich ist, um das ausufernde, anonyme Tierleid endlich einzudämmen. Zur Tiervergabe am Tierschutzhof Pfotenhilfe findet man alle Infos unter www.pfotenhilfe.at