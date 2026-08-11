FPÖ – Hafenecker: „Gewessler will Familien bevormunden und Autofahrer bestrafen!“

Wien (OTS) -

Das gestrige ORF-Sommergespräch mit der grünen Bundessprecherin Leonore Gewessler sorgte bei der FPÖ für scharfe Kritik. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA sah in den Aussagen der Grünen-Chefin einen erneuten Beweis für die bürgerfeindliche Verbotspolitik ihrer Partei. Gewessler habe einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie die Lebensrealität der hart arbeitenden Bevölkerung vollkommen ignoriere.

„Was wir hier gesehen haben, war der hilflose Auftritt einer reinen Systempartei, die sich als braver Steigbügelhalter für die Verlierer-Koalition andient. Die Grünen bleiben die größten Autofahrerhasser der Republik. Wer ernsthaft fordert, dass keine einzige neue Straße mehr gebaut werden darf, der will den ländlichen Raum und unsere Pendler in den Ruin treiben. Diese Dilettanten haben nichts als Zwang und Chaos zu bieten“, so Hafenecker.

Besonders kritisch bewertete der freiheitliche Generalsekretär die Pläne der Grünen, Familien eine verpflichtende „Halbe-halbe“-Aufteilung der Kinderbetreuung vorzuschreiben. Für Hafenecker sei dies ein massiver und inakzeptabler Eingriff in das Familienleben. „Als Freiheitliche Partei plädieren wir auch hier für die volle Wahlfreiheit. Man muss auch bedenken, dass jede Familie eine andere Ausgangslage hat – auch was die finanziellen Rahmenbedingungen betrifft!“, stellte Hafenecker klar.

Auch die verbalen Angriffe Gewesslers auf die FPÖ ließen den Generalsekretär unbeeindruckt. Die zunehmende Bedeutungslosigkeit der Grünen in den Bundesländern zeige laut Hafenecker deutlich, dass die Bevölkerung diese Art der Politik zutiefst ablehne. „Die Menschen im Land wissen genau, wer an ihrer Seite steht. Das hat man bei den vergangenen Wahlen gesehen, man sieht es in den Umfragen und auch die größten Realitätsverweigerer werden es spätestens dann erkennen, wenn das Wahlvolk den Systemparteien bei den nächsten Wahlen einen historischen Denkzettel verpassen wird!“

Abschließend betonte der FPÖ-Generalsekretär: „Die weinerlichen Attacken auf unsere Gesinnungsgemeinschaft sind doch nur noch lächerlich und zeugen von purer Panik. Die Menschen durchschauen diese Realitätsverweigerung längst. Die Bürger haben es satt, sich von grünen Phantasten alles vorschreiben zu lassen. Österreich braucht Freiheit statt grünen Überwachungsstaat!“