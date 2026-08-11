  • 11.08.2026, 09:00:48
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Kundgebung gegen die israelischen Fußball-Hooligans von Beitar Jerusalem

Wien (OTS) - 

Wegen des Spiels Austria Wien gegen Beitar Jerusalem in Favoriten fürchten die Organisator:innen der Kundgebung antimuslimische Übergriffe. Sie warnen besonders vor dem Club „La Familia“.

„Beim Spruch ,Tod den Juden‘ wäre die Empörung grenzenlos. Bei den üblichen Beitar-Rufen ,Tod den Arabern‘ wird Fußball gespielt. Das ist Rassismus und Doppelmoral", sagt Dalia Sarig, jüdische Aktivistin von „Not In Our Name – Vienna“.

Im März 2026 sanktionierte die FIFA den israelischen Fußballverband wegen mangelnden Vorgehens gegen rassistische und gewaltätige Übergriffe durch Beitar Jerusalem. Dennoch tritt der Verein weiter international an. Die Protestierenden fordern von UEFA, Austria Wien und den Behörden eine klare Haltung gegen Rassismus und Verantwortungsübernahme für die Sicherheit der Menschen in Favoriten.

Wir erwarten rund 1.000 gewaltbereite israelische Nationalisten. Viele sind Soldaten, die in Gaza direkt am Genozid beteiligt sind. Sie kommen nach Österreich, um Fußball zu schauen. Das darf nicht normal sein“, sagt Roba Darwish von der Palästinasolidarität.

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