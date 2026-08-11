AK-Rechtsschutz verhindert teures Verfahren: 56‑jährige Kärntnerin behält ihren Job

Kärnten (OTS) -

Eine 56-jährige Kärntnerin stand kurz davor, alles zu verlieren: Nach 35 Dienstjahren wurde ihr – ohne nachvollziehbaren Grund – gekündigt. Doch statt zu verzweifeln, suchte sie Hilfe bei der Arbeiterkammer Kärnten. Mit Erfolg! „Es ist sozialpolitisch beschämend, wenn ältere Beschäftigte aus dem Unternehmen gedrängt werden und dann aus Angst vor hohen Prozesskosten die Kündigung hinnehmen müssen. Mit unserem kostenlosen Rechtschutz sichern wir Existenzen“, so AK-Präsident Günther Goach.

Prozesskosten bis zu 10.000 Euro

Durch das rasche Einschreiten des AK-Arbeitsrechtsexperten Fabio Del Frate lenkte im Fall der 56-Jährigen der Arbeitgeber ein, nahm die Kündigung zurück und ersparte allen Beteiligten einen langwierigen Prozess vor Gericht. Dieser Fall zeigt eindrucksvoll den Wert des kostenlosen AK-Rechtsschutzes. Denn: Wer im Alleingang bzw. mit einem Anwalt eine Kündigung vor dem Arbeitsgericht anfechten möchte, bleibt in jedem Fall auf hohen Kosten sitzen. Del Frate dazu: „Selbst wenn Beschäftigte den Prozess gewinnen, müssen sie ihre Anwalts- und Verfahrenskosten selbst tragen.“ Und solche Verfahren kosten schnell zwischen 5.000 und 10.000 Euro – ein finanzielles Risiko, das Betroffene oft abschreckt, überhaupt um ihr Recht zu kämpfen.

Kündigung älterer Beschäftigter wird zum Problem

Der Fall der 56-Jährigen steht aber auch stellvertretend für ein strukturelles Problem auf dem Arbeitsmarkt. Im Zuge von Umstrukturierungen und Personalabbaumaßnahmen werden immer öfter ältere – und damit meist besser bezahlte – Beschäftigte gekündigt, „Es ist sozialpolitisch nicht in Ordnung, wenn langjährige, erfahrene Beschäftigte aus rein wirtschaftlichen Überlegungen aussortiert werden. Wir brauchen einen besseren gesetzlichen Schutz Älterer“, so AK-Präsident Goach. Gerade für Ältere sei der Verlust des Arbeitsplatzes dramatisch, da die Jobsuche trotz Fachkräftemangels oft an Vorurteilen scheitere. Außerdem gelten recht kurze Fristen für Kündigungsanfechtungen. Goach: „Daher rate ich, sofort unsere kostenlose und vertrauliche Beratung in Anspruch zu nehmen.“

Arbeitsrecht & Arbeitnehmer:innenschutz: 050 477-1004 oder [email protected]