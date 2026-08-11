FPÖ – Schnedlitz zu Stocker: „Man muss akzeptieren, wann es vorbei ist – Aussitzen zwecklos!“

Wien (OTS) -

Angesichts der anhaltenden Empörung über die Aussagen von Bundeskanzler Christian Stocker, des Protests von mehreren hundert Frauen und der Stimmung im Land wundert sich FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz, dass niemand in der ÖVP Stocker klar macht, dass nun der Zeitpunkt seines politischen Endes gekommen ist. Immerhin gehe es auch um die Glaubwürdigkeit und das Überleben der Volkspartei selbst.

„Das Ende der ÖVP auf allen Ebenen ist mir ehrlich gesagt egal – der Zustand der Republik Österreich nicht. Stockers Video hat mittlerweile eine noch schlimmere politische Wucht entwickelt als Nehammers Burger-Video. Und trotzdem versucht er offenbar, sich irgendwie über die nächsten Tage zu retten. Man muss aber auch akzeptieren können, wann es vorbei ist. Aussitzen ist zwecklos!“, so Schnedlitz.

Dass sich etwa mehrere hundert Frauen vor dem Bundeskanzleramt versammelt hätten und dafür sogar Menschen aus anderen Bundesländern angereist seien, zeige das Ausmaß der Empörung. „Wenn Frauen vor dem Kanzleramt stehen, seine Entschuldigung als unglaubwürdig aufgeflogen ist und der Protest längst weit über Wien hinausgeht, dann kann Stocker das nicht mehr überhören. Vom Neusiedler See bis zum Bodensee wissen die Menschen mittlerweile, wofür dieser Kanzler steht. Jeden weiteren Tag, den er sich an sein Amt klammert, beschädigt er nicht nur die ohnehin schwer angeschlagene ÖVP, sondern auch das Ansehen des Amtes und damit Österreich!“

Stocker müsse daher endlich die politische Realität anerkennen. „Es gibt keine Zukunft mehr, in der Stocker diesen Skandal einfach aussitzt und danach weitermacht, als wäre nichts gewesen. Entweder er geht freiwillig oder er macht den Weg für Neuwahlen frei und lässt die Bevölkerung über ihn und diese Regierung urteilen.“

„Jeder zusätzliche Tag ist einer zu viel. Herr Stocker, machen Sie dem unwürdigen Schauspiel ein Ende: Treten Sie zurück und geben Sie Österreich den Weg für Neuwahlen frei!“, forderte Schnedlitz.