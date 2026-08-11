ARBÖ: Mariä Himmelfahrt bringt starken Reise- und Rückreiseverkehr

Wien (OTS) -

Das Wochenende rund um Mariä Himmelfahrt am Samstag, 15.08.2026, wird nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes für viele Autofahrerinnen und Autofahrer zu einer Geduldsprobe. Von Freitag, 14.08.2026, bis Sonntag, 16.08.2026, treffen auf den wichtigsten Transitrouten in Österreich weiterhin zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber aufeinander. Zusätzlich sorgen die Afrika-Tage und zwei Fußballspiele in Wien, das Race Around Austria sowie die Kaisertage in Bad Ischl für Verzögerungen im Straßenverkehr.

Während ein Teil der Reisenden noch in Richtung Italien, Slowenien und Kroatien unterwegs ist, wird gleichzeitig der Rückreiseverkehr aus den südlichen Urlaubsländern Richtung Deutschland und Benelux immer stärker. Für sieben deutsche Bundesländer und einen Teil der Niederlande enden an diesem Wochenende nämlich die Sommerferien.

Die erste stärkere Reisewelle erwartet der ARBÖ bereits am Freitag ab den Mittags- und frühen Nachmittagsstunden. Am Samstag werden besonders in den Vormittagsstunden lange Verzögerungen Richtung Süden erwartet. Spätestens ab Samstagmittag beziehungsweise Samstagnachmittag nimmt auch der Rückreiseverkehr deutlich zu. Der Sonntag dürfte dann vor allem auf den Nordrouten zu einem der stärksten Rückreisetage des Wochenendes werden. Zusätzliche Verzögerungen sind an den Grenzübergängen nach Deutschland möglich.

Nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes muss speziell auf folgenden Strecken mit abschnittsweise langen Staus und erheblichen Zeitverlusten gerechnet werden:

Westautobahn (A1) in den Großräumen Linz und Salzburg sowie vor dem Grenzübergang Walserberg

Südautobahn (A2) vor der Tunnelbaustelle auf der Pack sowie in den Großräumen Graz, Klagenfurt und Villach

Ostautobahn (A4) zwischen Wien und dem Grenzübergang Nickelsdorf

Innkreisautobahn (A8) vor dem Grenzübergang Suben und im Bereich des Knotens Wels

Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus, dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie im Großraum Graz

Tauernautobahn (A10) zwischen Salzburg und Golling, vor der Mautstelle St. Michael sowie vor dem Tauern- und Katschbergtunnel

Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12) vor Kufstein/Kiefersfelden sowie im Großraum Innsbruck

Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und im Bereich der Luegbrücke

Zillertalstraße (B169) zwischen Strass im Zillertal und Mayrhofen

Loferer Straße (B178) zwischen Wörgl, St. Johann in Tirol und Lofer

Fernpassstraße (B179) zwischen dem Grenztunnel Vils/Füssen und Nassereith.

Einen besonderen Brennpunkt stellt erneut die Tauernautobahn (A10) dar. Zusätzlich zum starken Reiseverkehr gelten zwischen Puch-Urstein und Zederhaus weiterhin Abfahrtssperren für den durchreisenden Verkehr. Autofahrerinnen und Autofahrer ohne Fahrtziel in Österreich dürfen die Autobahn an den betroffenen Anschlussstellen nicht verlassen.

Am Samstag, 15.08.2026, kommen zwischen 06:00 und 16:00 Uhr weitere Sperren hinzu. Die Abfahrt Kuchl in Fahrtrichtung Villach wird gesperrt. Bei der Anschlussstelle Golling-Abtenau sind sowohl die Auffahrt Richtung Villach als auch die Auffahrt Richtung Salzburg nicht möglich. Die Abfahrt Golling-Abtenau in Richtung Villach bleibt hingegen geöffnet.

„Wer am Wochenende Richtung Süden oder Norden unterwegs ist, sollte auf jedem Fall auf der Tauern-, Brenner- und Pyhrnroute sowie auf der Pack und der Fernpassstraße ausreichend Zeitreserven einplanen. Eine möglichst frühe Abfahrt kann helfen, die stärksten Reisewellen zumindest teilweise zu umgehen“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Zwtl.: Afrika-Tage und Fußballspiele sorgen in Wien für zusätzlichen Verkehr

Von Freitag, 14.08.2026, bis Montag, 24.08.2026, finden auf der Wiener Donauinsel die Afrika-Tage statt. Das Festivalgelände liegt im Bereich zwischen Floridsdorfer Brücke und Brigittenauer Brücke. Vor allem am Freitagabend sowie am Samstag und Sonntag ist daher mit zusätzlichem Besucheraufkommen zu rechnen. Betroffen sein können insbesondere die Floridsdorfer Brücke, die Brigittenauer Brücke, der Handelskai sowie die Zu- und Abfahrten der Donauuferautobahn (A22). Parkmöglichkeiten im Veranstaltungsbereich sind nur eingeschränkt vorhanden.

Der ARBÖ empfiehlt daher die öffentliche Anreise. Eine gute Möglichkeit bietet die U-Bahn-Linie U6 über die Stationen Neue Donau beziehungsweise Handelskai.

Am Dienstag, 13.08.2026, spielt in der Generali-Arena Austria Wien gegen Beitar Jerusalem. Das Spiel beginnt um 20:30 Uhr. Daher wird es vor Spielbeginn und nach Spielende zu Verzögerungen auf der Südosttangente (A23), insbesondere im Bereich der Auf- und Abfahrten des Verteilerkreises Favoriten sowie am Verteilerkreis selbst, kommen. Auch auf der Favoritenstraße, Grenzackerstraße, Laaer-Berg-Straße und Ludwig-von-Höhnel-Gasse müssen Autofahrerinnen und Autofahrer mit Wartezeiten rechnen.

„Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Generali-Arena via U-Bahn-Linie U1 und den Autobuslinien 15A, 68A und 68B gut erreichbar“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Am Sonntag, 16.08.2026, steht in Hütteldorf zudem das Bundesliga-Heimspiel des SK Rapid gegen den Grazer AK auf dem Programm. Ankick im Allianz Stadion ist um 19:00 Uhr, der Einlass beginnt um 17:30 Uhr. Ab etwa 16:30 Uhr ist daher rund um das Stadion mit deutlich zunehmendem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Staus sind insbesondere auf der Linzer Straße, der Deutschordenstraße, im Bereich Hütteldorf sowie auf der Westeinfahrt beziehungsweise der Hadikgasse möglich. Nach Spielende gegen etwa 21:00 Uhr ist nochmals mit starkem Abreiseverkehr zu rechnen.

Da die Parkmöglichkeiten rund um das Allianz Stadion begrenzt sind, empfiehlt der ARBÖ auch hier die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: die U-Bahn-Linie U4 bis Hütteldorf beziehungsweise die S45 sowie die Straßenbahnlinie 49 bis Deutschordenstraße bringen die Besucher direkt zum Stadium.

Zwtl.: Race Around Austria endet am Wochenende

Noch bis Sonntag, 16.08.2026, läuft das Race Around Austria. Das Extremradrennen führt über rund 2.200 Kilometer entlang der österreichischen Grenzen. Start- und Zielzentrum ist St. Georgen im Attergau. Besonders im Bereich des Attergaus und des Salzkammerguts ist durch Zieleinläufe, Begleitfahrzeuge sowie Besucherinnen und Besucher mit punktuellen Behinderungen zu rechnen. Am Samstag kommen weitere Radbewerbe hinzu. Größere, länger dauernde Sperren entlang der gesamten Strecke sind nicht zu erwarten, kurzfristige Anhaltungen und Verzögerungen auf Landes- und Bundesstraßen sind aber möglich.

Zwtl.: Kaisertage sorgen für zusätzlichen Verkehr in Bad Ischl

Auch Bad Ischl wird am Feiertagswochenende ein beliebtes Ausflugsziel sein. Im Rahmen der Kaisertage wird am Samstag, 15.08.2026, gegen 11:15 Uhr der Kaiserzug am Bahnhof erwartet. Ab 13:00 Uhr findet das traditionelle Kaiserfest im Kurpark statt. Um 15:00 Uhr steht außerdem das Kaiser-Franz-Josef-Gedächtnistrabrennen auf dem Programm. Auch am Sonntag finden Veranstaltungen im Rahmen der Kaisertage statt.

In Kombination mit dem ohnehin starken Ausflugsverkehr im Salzkammergut ist vor allem auf der Salzkammergutstraße (B145), der Wolfgangsee Straße (B158) sowie auf den Zufahrten ins Bad Ischler Stadtzentrum mit Verzögerungen und einer angespannten Parkplatzsituation zu rechnen.

Aktuelle Verkehrsinformationen findet man unter www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie bei der ARBÖ-Hotline unter 050/123-123.

(Schluss)