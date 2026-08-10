NEOS: Dürreschäden zeigen dringenden Handlungsbedarf beim Klima- und Bodenschutz

Wien (OTS) -

Die erneute Hitzewelle und die hohen Dürreschäden unterstreichen die Forderung von NEOS nach rascheren Fortschritten beim Klima- und Bodenschutz. „Jeder von uns spürt die Auswirkungen der Klimaerwärmung derzeit Tag und Nacht. Je mehr Fläche zubetoniert ist, desto heißer ist es. Deshalb müssen wir, wie im Regierungsprogramm vereinbart, den Flächenverbrauch bis 2030 massiv reduzieren. Der Klima- und Umweltminister muss jetzt endlich einen verbindlichen Pfad dazu vorlegen, ebenso wie ein schlagkräftiges Klimagesetz“, sagt NEOS-Klima- und Umweltsprecher Michael Bernhard.

Zu den hohen Schäden in der Landwirtschaft und den Ernteausfällen im ganzen Land sagt NEOS-Land- und Forstwirtschaftssprecherin Karin Doppelbauer: „Auch hier geht Prävention vor Kompensation. Wir müssen einfach damit aufhören, das ganze Land zuzubetonieren. Und wir müssen unsere Bäuerinnen und Bauern besser unterstützen die Resilienz der Betriebe zu stärken. Dafür brauchen sie verlässliche Informationen darüber, wie sich das Klima in ihrer Region verändert und wie sich die Wasserverfügbarkeit künftig entwickeln wird. Nur so können notwendige Umstellungen langfristig geplant und erfolgreich umgesetzt werden.“

Klar ist für NEOS aber auch: Wer vorsorgt und sich etwa über die staatlich gestützte Hagel- und Dürreversicherung absichert, darf nicht schlechter dastehen als jene, die auf diese Versicherung aktiv verzichtet haben. Doppelbauer: „Wir wollen den Gesprächen zu einem etwaigen Hilfspaket der Regierung nicht vorgreifen. Aber ein pauschales ‘Koste es, was es wolle’ ist der falsche Weg.“