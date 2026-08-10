  • 10.08.2026, 10:05:32
  • /
  • OTS0028

FMK: So gelingen die besten Smartphone-Schnappschüsse der partiellen Sonnenfinsternis

Aber Achtung: Empfindlicher Bildsensor kann ohne Solarfilter beschädigt werden / Für gelungene Aufnahmen mit dem Smartphone ist ein Solarfilter unverzichtbar

Wer das Beste für die Aufnahmen der partiellen Sonnenfinsternis herausholen möchte, sollte einen Solarfilter verwenden. Mit niedriger ISO-Einstellung und kurzer Belichtungszeit werden Fotos und Videos schärfer und detailreicher.
Österreich (OTS) - 

Partielle Sonnenfinsternis über Österreich

Am 12. August findet in Österreich ab 19:22 Uhr ein gut einstündiges Himmelsschauspiel der seltenen Art statt: Der Mond schiebt sich vor die Sonne und wird sie teilweise verdecken. Eine partielle, knapp 90%ige Sonnenfinsternis wird ab etwa 20:10 Uhr zu sehen sein, bevor die Sonne untergegangen ist – für viele ein Grund, das Smartphone zu zücken, um die Sonnensichel zu fotografieren.

So gelingt der Schnappschuss mit dem Smartphone sicher – für das Smartphone

Das FMK warnt allerdings: Wer versucht, diese seltene Gelegenheit mit dem Smartphone fotografisch festzuhalten, riskiert bei längerer Fokussierung der Sonne die Zerstörung des empfindlichen Bildsensors.

Für sichere und gelungene Aufnahmen ist ein Solarfilter erforderlich, der vor der Kameralinse angebracht wird. Sonnenbrillen oder improvisierte Filter bieten keinen ausreichenden Schutz. Ohne geeigneten Filter können die intensiven, gebündelten Lichtstrahlen den Bildsensor des Smartphones beschädigen.

Übrigens ist es auch wichtig darauf zu achten, niemals ungeschützt direkt in die Sonne zu blicken!

Foto-Pro-Modus aktivieren

Mit der richtigen Vorbereitung gelingen auch mit dem Smartphone eindrucksvolle Schnappschüsse der partiellen Sonnenfinsternis, ohne den Bildsensor zu gefährden.

Wer das Beste für die Aufnahmen herausholen möchte, sollte außerdem den Pro-Modus der Kamera-App aktivieren. Mit einer niedrigen ISO-Einstellung und einer kurzen Belichtungszeit werden Überbelichtungen vermieden ​und Fotos und Videos werden schärfer und detailreicher.


Rückfragen & Kontakt

Forum Mobilkommunikation – FMK
Gregor Wagner, Pressesprecher
Telefon: Mobil: +43 664 619 25 12 Fix: +43 1 588 39 15
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fmk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FEE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Wer das Beste für die Aufnahmen der partiellen Sonnenfinsternis herausholen möchte, sollte einen Solarfilter verwenden. Mit niedriger ISO-Einstellung und kurzer Belichtungszeit werden Fotos und Videos schärfer und detailreicher. [Bild, 180.44KB]

Forum Mobilkommunikation - FMK

Rückfragen & Kontakt

Forum Mobilkommunikation – FMK
Gregor Wagner, Pressesprecher
Telefon: Mobil: +43 664 619 25 12 Fix: +43 1 588 39 15
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fmk.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright