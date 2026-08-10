FMK: So gelingen die besten Smartphone-Schnappschüsse der partiellen Sonnenfinsternis

Österreich (OTS) -

Partielle Sonnenfinsternis über Österreich

Am 12. August findet in Österreich ab 19:22 Uhr ein gut einstündiges Himmelsschauspiel der seltenen Art statt: Der Mond schiebt sich vor die Sonne und wird sie teilweise verdecken. Eine partielle, knapp 90%ige Sonnenfinsternis wird ab etwa 20:10 Uhr zu sehen sein, bevor die Sonne untergegangen ist – für viele ein Grund, das Smartphone zu zücken, um die Sonnensichel zu fotografieren.

So gelingt der Schnappschuss mit dem Smartphone sicher – für das Smartphone

Das FMK warnt allerdings: Wer versucht, diese seltene Gelegenheit mit dem Smartphone fotografisch festzuhalten, riskiert bei längerer Fokussierung der Sonne die Zerstörung des empfindlichen Bildsensors.

Für sichere und gelungene Aufnahmen ist ein Solarfilter erforderlich, der vor der Kameralinse angebracht wird. Sonnenbrillen oder improvisierte Filter bieten keinen ausreichenden Schutz. Ohne geeigneten Filter können die intensiven, gebündelten Lichtstrahlen den Bildsensor des Smartphones beschädigen.

Übrigens ist es auch wichtig darauf zu achten, niemals ungeschützt direkt in die Sonne zu blicken!

Foto-Pro-Modus aktivieren

Mit der richtigen Vorbereitung gelingen auch mit dem Smartphone eindrucksvolle Schnappschüsse der partiellen Sonnenfinsternis, ohne den Bildsensor zu gefährden.

Wer das Beste für die Aufnahmen herausholen möchte, sollte außerdem den Pro-Modus der Kamera-App aktivieren. Mit einer niedrigen ISO-Einstellung und einer kurzen Belichtungszeit werden Überbelichtungen vermieden ​und Fotos und Videos werden schärfer und detailreicher.



