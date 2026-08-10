  • 10.08.2026, 08:58:32
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Smarte Zusammenarbeit mit Microsoft 365, Cloud & KI

Neuer WIFI-Lehrgang macht Beschäftigte fit für den digitalen Arbeitsplatz von heute

Wien (OTS) - 

Digitale Zusammenarbeit, cloudbasierte Anwendungen und Künstliche Intelligenz werden zunehmend zu Schlüsselkompetenzen im Berufsalltag. Mit dem Lehrgang „Digital Workplace: Power-User“ bietet das WIFI eine praxisorientierte Weiterbildung, die Beschäftigte gezielt auf die Anforderungen moderner digitaler Arbeitsumgebungen vorbereitet.

Digitale Kompetenzen werden zum Wettbewerbsfaktor

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Mitarbeiter:innen für neue digitale Arbeitsweisen zu qualifizieren. Moderne Teamarbeit findet heute ortsunabhängig statt, Daten werden in der Cloud verwaltet und Künstliche Intelligenz unterstützt immer häufiger bei Routineaufgaben und kreativen Prozessen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Datenschutz, Cybersecurity und den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Technologien.

„Digitale Kompetenzen gehören heute zu den wichtigsten Zukunftsqualifikationen. Wer Microsoft 365, Cloud-Technologien und Künstliche Intelligenz sicher beherrscht, arbeitet nicht nur effizienter, sondern stärkt auch die eigene Position am Arbeitsmarkt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens“, betont Maria Neumann, Kuratorin des WIFI Österreich.

Praxisorientiertes Lernen für den modernen Arbeitsalltag

Der Lehrgang ist konsequent auf die aktuellen Anforderungen des Berufslebens ausgerichtet. Die Teilnehmer:innen lernen, digitale Werkzeuge in der Praxis effizient einzusetzen und die Zusammenarbeit in Teams nachhaltig zu verbessern.

Zu den Ausbildungsinhalten zählen:

  • Digitale Grundlagen sowie effizientes Arbeiten in Cloud-Umgebungen
  • Kommunikation, Teamarbeit und Terminmanagement mit Microsoft 365
  • Professionelles Arbeiten mit Word, Excel und PowerPoint
  • Sinnvoller Einsatz von KI-Anwendungen sowie professionelle Prompt-Erstellung
  • Datenschutz, Cybersecurity und digitale Verantwortung im Arbeitsalltag

Produktiver arbeiten – sicher handeln

Der Lehrgang richtet sich an Erwerbstätige in Büro, Homeoffice oder hybriden Arbeitsumgebungen mit Office-Grundkenntnissen, etwa auf ICDL-Niveau. Grundlegende digitale Kenntnisse erleichtern den Einstieg. (PWK375/TK)

Mehr Infos: Digital Workplace Power-User | WIFI Österreich

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