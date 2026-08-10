PVÖ: Falsche Rechnung beim „Pension Overshoot Day“ – Äpfel und Birnen werden vermischt

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übt der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) am sogenannten „Pension Overshoot Day“ von Junger Industrie und Junger Wirtschaft. „Hier werden Äpfel und Birnen zusammengerechnet, um den Eindruck zu erwecken, unser Pensionssystem sei nicht mehr finanzierbar. Das ist falsch und verunsichert Junge wie Ältere“, erklärt PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer.

34 Milliarden sind nicht einfach „Pensionszuschuss“

Die präsentierte Rechnung vermische unterschiedliche Ausgaben. Neben der gesetzlichen Pensionsversicherung würden unter anderem Beamtenpensionen und staatlich finanzierte sozialpolitische Leistungen in einen Topf geworfen. „Wer Kindererziehungszeiten, Maßnahmen gegen Altersarmut und Beamtenpensionen zusammenzählt und daraus einen Stichtag für die Finanzierbarkeit unserer Pensionen konstruiert, zeichnet ein falsches Bild“, so Gerstorfer.

Unsere Pensionen sind gesichert

Der PVÖ stellt klar: Österreichs Pensionen sind gesichert. Das gesetzliche Pensionssystem beruht auf dem Umlageverfahren und wird durch laufende Beiträge sowie gesetzlich vorgesehene Bundesmittel finanziert. Diese Bundesmittel sind kein plötzliches Finanzierungsloch, sondern Teil des Systems. „Wer jungen Menschen einredet, für ihre Pension werde einmal nichts mehr da sein, schürt unnötig Zukunftsängste und beeinflusst das Beschäftigungsausmaß der Jungen im negativen Sinn“, betont Gerstorfer.

Jung gegen Alt ist keine Lösung

Auch Pensionen gegen Kindergartenplätze auszuspielen, weist der PVÖ zurück. „Gute Kinderbetreuung, Bildung und sichere Pensionen sind keine Gegensätze. Generationengerechtigkeit bedeutet nicht, Jung gegen Alt auszuspielen.“

Finanzierung breiter aufstellen

Diskussionen über Reformen dürften sich zudem nicht auf Pensionskürzungen und ein höheres Antrittsalter beschränken. „Wer über die langfristige Finanzierung unseres Sozialstaates spricht, muss auch über sehr große Vermögen und Erbschaften sowie die enormen Gewinne aus Digitalisierung und künstlicher Intelligenz reden“, fordert Gerstorfer. „Die Jungen von heute sind die Pensionistinnen und Pensionisten von morgen. Unser gemeinsames Ziel muss daher sein, die gesetzliche, umlagefinanzierte Pension für alle Generationen zu sichern – statt mit fragwürdigen Rechenspielen einen Generationenkonflikt zu konstruieren“, so Gerstorfer abschließend.