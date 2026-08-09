  • 09.08.2026, 12:34:02
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FPÖ – Schuch-Gubik an Zauner: „Absurd: Jetzt will die ÖVP Herbert Kickl für Skandal-Aussage des Kanzlers verantwortlich machen!“

ÖVP-Rechtfertigungsversuche für eine Einstellung, die nicht zu rechtfertigen ist, werden immer verrückter

Wien (OTS) - 

Die ÖVP schlägt rund um die Skandal-Aussage ihres Kanzlers immer wilder um sich. Anstatt dass sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner von ihrem Parteichef Stocker endlich distanziert, rückt nun der ÖVP-Landesgeschäftsführer aus und bringt plötzlich FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl mit der Stocker-Aussage in Verbindung: „Damit wird es jetzt so richtig absurd. Nicht Herbert Kickl ist für den Skandal-Sager des Kanzlers verantwortlich, sondern einzig und allein Stocker selbst, Herr Zauner. Die heutige Aussendung des schwarzen Landesgeschäftsführers zeigt: Die Entschuldigung Stockers ist nicht ernst gemeint. Die ÖVP tickt wirklich gesamtheitlich so. Dass die Volkspartei jetzt versucht, Dinge wegzudiskutieren und dabei auch völlig Unbeteiligte in den eigenen Strudel und die schwarzen Skandale mit hineinzuziehen, das kennen wir von der ÖVP schon zur Genüge.“

Im Gegensatz zu Stocker wisse Kickl, wie wertvoll und herausfordernd Kinderbetreuung ist, so Schuch-Gubik: „Mütter und auch immer mehr Väter leisten tagtäglich in der Kinderbetreuung Großartiges! Wer das wie Stocker in Abrede stellt, hat von den wahren Sorgen, Nöten und Anliegen der Bevölkerung keine Ahnung. Kinderbetreuung ist echte Arbeit – und noch viel mehr als das: Sie ist eine riesengroße, aber wunderschöne Herausforderung. Nur innerhalb der ÖVP ist diese Leistung nichts wert.“

Wenn hier jemand – so wie Zauner das formuliert – eine „Rückwärtsrolle“ produziere, dann sei das die ÖVP. Lisa Schuch-Gubik: „Die FPÖ mit Herbert Kickl an der Spitze ist seit Jahren an der Seite der Österreicher im Vorwärtsgang unterwegs.“

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