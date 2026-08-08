David Makai neuer Bundesobmann der Schülerunion

Tulln (OTS) -

Am 08.08.2026 beging die Schülerunion Österreich ihren 54. Bundestag in Tulln. Dabei wurde der 19-jährige Mödlinger David Makai mit 96,20 % der Delegiertenstimmen zum neuen Bundesobmann gewählt und folgt dem Niederösterreicher Maximilian Pech in seiner Funktion nach.

„Es ist für mich eine besondere Ehre, diesen Verein mit so vielen engagierten und vor allem jungen Stimmen übernehmen zu dürfen. Ich bedanke mich herzlich für dieses überwältigende Vertrauen. Auch 2026 gibt es in der österreichischen Bildungspolitik viel zu tun. Gerade jetzt müssen wir weiterhin der stärkste Partner der Schüler:innen Österreichs bleiben und uns für die Schule von morgen einsetzen.Wir als Schülerunion stehen für eine Schule, die fordert, fördert und Schüler:innen auf ihre Zukunft vorbereitet. Eine Schule, die Leistung, Chancengerechtigkeit und Individualität verbindet und junge Menschen dabei unterstützt, selbstbewusst, eigenverantwortlich und gut vorbereitet ihren Weg zu gehen“, so der frischgewählte Bundesobmann David Makai.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2025/26 23 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl kommt ebenfalls von der Schülerunion.