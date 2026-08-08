FPÖ – Ecker: „Kanzler Stocker verhöhnt Eltern – Kinderbetreuung ist Knochenarbeit!“

Wien (OTS) -

Als „skandalös und realitätsfremd“ bezeichnete heute die FPÖ-Sprecherin für Frauen und Gleichbehandlung, NAbg. Rosa Ecker, MBA, die jüngste Aussage von Bundeskanzler Stocker (ÖVP), wonach Kinderbetreuung keine Arbeit sei. Für Ecker sei dies ein weiterer Beweis für die abgehobene und bürgerferne Politik der ÖVP-geführten Regierung. „Diese Aussage macht hunderttausende Mütter und Väter in unserem Land zornig. Sie leisten tagtäglich Unvorstellbares“, so Ecker.

Die Frauensprecherin, die im Zivilberuf selbst als Pflegemutter tätig war, zeigte sich schockiert über die Geringschätzung, die der Kanzler der Elternarbeit entgegenbringe: „Als Pflegemutter weiß ich aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, rund um die Uhr für Kinder da zu sein. Das ist ein 24-Stunden-Job, der mehr Kraft, Geduld und Liebe erfordert als jeder Managerposten. Die Mütter, mit denen ich seit diesem Skandal-Sager gesprochen habe, sind fuchsteufelswild – und das zurecht! Sie fühlen sich vom Bundeskanzler verhöhnt und herabgewürdigt.“

Für Ecker erkläre die Weltanschauung des Kanzlers auch die familienfeindliche Politik der Regierung. „Jetzt wird auch klar, warum diese Verlierer-Koalition eine derart kalte Politik betreibt. Wer die aufopfernde Arbeit von Eltern derart verächtlich macht, der hat kein Interesse daran, Familien zu entlasten. Die enormen Belastungen durch die hausgemachte Teuerung und die Kürzungen im Sozialbereich treffen Familien am härtesten. Stockers Aussage ist die logische Fortsetzung dieser Politik“, erklärte Ecker.

Die Aussage reihe sich nahtlos in eine Serie von Skandalen der ÖVP ein. „Schon Ex-Kanzler Nehammer hat mit seinem berüchtigten ‚Burger-Sager‘ bewiesen, wie wenig er von den Sorgen der normalen Menschen versteht. Stocker setzt diese menschenverachtende ÖVP-Tradition nahtlos fort. Für diese Systempartei zählen nur die Interessen der Konzerne und der eigenen Günstlinge, aber sicher nicht die der hart arbeitenden Familien in Österreich“, so Ecker, die abschließend forderte: „Wir brauchen endlich eine Regierung, die die unbezahlbare Arbeit von Eltern als das anerkennt, was sie ist: der wichtigste Dienst an unserer Gesellschaft. Nur die FPÖ steht als einzige soziale Heimatpartei felsenfest an der Seite unserer Familien!“