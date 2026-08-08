FPÖ – Schnedlitz: „Ein derart frauenfeindlicher, kinderfeindlicher und menschenverachtender Kanzler ist untragbar für Österreich!“

Wien (OTS) -

„Es ist kein Lapsus, den Stocker von sich gegeben hat. Es ist das System der ÖVP, in dem Frauen, Kinder, Familien und Menschen nichts wert sind. Das hat nicht nur mit Stocker selbst, sondern mit einer zutiefst menschenverachtenden, abgehobenen und untragbaren Partei namens ÖVP zu tun“, erinnerte FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz zugleich an Karl Nehammers Aussagen im sogenannten „Burger-Video“, in dem dieser einen Hamburger um 1,40 Euro als günstige warme Mahlzeit angeführt hatte.

Jeder wisse mittlerweile, dass es der Volkspartei nur um sich selbst, um Macht, Pfründe und Posten geht und dieser Clique die Menschen vollkommen egal sind. „Deshalb ist die ÖVP bei der letzten Nationalratswahl abgewählt worden und versucht nun, sich mit dem Hinterzimmer-Konstrukt der Wahlverlierer weiterhin durch Ignoranz an der Macht und an den Pfründen zu halten. Die Bürger, also der eigentliche Souverän in einer Demokratie, sind in diesem System nichts wert. Das zeigt die ÖVP auch dadurch, dass sie während der Teuerung den Menschen das Geld aus der Tasche zieht, während sie selbst das Geld mit beiden Händen aus dem Fenster wirft und Stocker etwa mit zehn zusätzlichen Personen zur Fußball-WM in die USA gereist ist. Nebenbei werden die Menschen dann auch noch beschimpft, gedemütigt und abgewertet. Mehr als einen 1,40-Euro-Burger als Mahlzeit für unsere Kinder oder Aussagen, wonach Kinderbetreuung nicht als Arbeit gesehen werden könne, hat diese ÖVP nicht übrig“, zeigte Schnedlitz das aus seiner Sicht schockierende Verhalten der ÖVP auf.

Der Wähler muss nun über den Kanzler urteilen

„Das sind keine Volksvertreter. Diese Truppe ist nicht mehr tragbar. Es bleibt nur eines: Der Wähler muss die Möglichkeit haben, über den Kanzler zu urteilen. Der Schaden wird Tag für Tag größer und den Menschen geht es schlechter. Österreich hat einen so frauenfeindlichen, kinderfeindlichen und menschenverachtenden Kanzler einfach nicht verdient“, forderte Schnedlitz sofortige Neuwahlen.