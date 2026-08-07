  • 07.08.2026, 14:01:05
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Sommer, Beats und Burger: Tourstart für Mäcci Summer Beats

Mäcci dreht auf

Mäcci Summer Beats
Brunn am Gebirge (OTS) - 

DJ-Set, exklusive Drops, pure Energie und eine Community, die genau wusste, wo sie sein muss. Mit den Mäcci Summer Beats hat McDonald's das neue Format des Sommers geschaffen und geht jetzt auf Tour durch ganz Österreich.

Woran erkennt man einen Place-to-be? Schlange vor der Tür, DJ am Start, limitierter Merch Drop, der in kurzer Zeit weg war, und mittendrin eine Community, die nicht nur feiert, sondern zusammenkommt. Treffender lässt sich der Auftakt der Mäcci Summer Beats in der Taborstraße 39 am Dienstagabend und auf der Mariahilfer Straße 22 am Donnerstagvormittag kaum beschreiben. Rund 400 Gäste verwandelten zum Auftakt der neuen McDonald’s Event-Reihe die Restaurants der beiden Gastgeber:innen Sade Schmitz-Ödek und Thomas Richter in Orte voll guter Laune und Summer-Feeling, das Lust auf mehr macht.

Mäcci Summer Beats ist unsere Antwort auf den Wunsch vieler junger Menschen nach echten, gemeinsamen Erlebnissen. Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Kultur, Musik und Community zusammenkommen und McDonald's auf eine neue Art erlebbar wird. Der Auftakt hat gezeigt, welches Potenzial in diesem Format steckt – und jetzt tragen wir diese Energie nach ganz Österreich“, so Reka Vass, Head of Marketing bei McDonald’s Österreich.

Tour mode: on

Nach dem Auftakt in Wien geht Mäcci Summer Beats, begleitet durch die Agentur Bonds&Beyond, jetzt in den Tourmodus. Die Eventreihe bringt den Sommer über DJs, Musik, limitierte Food Specials und Merch Drops in ausgewählte McDonald’s Restaurants in ganz Österreich und verwandelt diese für ein paar Stunden in einen Treffpunkt für alle Nachtschwärmer, die den Sommer am liebsten gemeinsam erleben. Auch für Early Birds ist was dabei: Wer den Tag lieber mit guter Stimmung statt mit einer langen Nacht startet, kommt bei der Morning Session voll auf seine Kosten.

Weitere Informationen:
www.instagram.com/mcdonalds_austria/
www.tiktok.com/@mcdonaldsaustria
www.mcdonalds.at

Rückfragen & Kontakt

McDonald's Österreich
Wilhelm Baldia
Telefon: +43 664 8534999
E-Mail: [email protected]

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