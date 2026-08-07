Korosec @ Equal Pension Day: Weitere 111 Jahre können Frauen nicht auf Chancengleichheit warten

Wien (OTS) -

Am Sonntag, dem 9. August, ist Equal Pension Day. Bis zu diesem Tag haben Männer im Durchschnitt bereits so viel Pension erhalten wie Frauen im gesamten Jahr. Die Pensionslücke beträgt somit 39,4 Prozent.

„Seit 2015 ist die Pensionslücke gerade einmal um 3,9 Prozentpunkte gesunken. Geht es in diesem Tempo weiter, dauert es rechnerisch noch mehr als 100 Jahre, bis sie geschlossen ist. Weitere 111 Jahre können Frauen nicht auf Chancengleichheit warten. Wir müssen jetzt endlich ins Tun kommen“, appelliert Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec.

Die Ursachen entstehen lange vor der Pension: niedrigere Einkommen, durch die Entscheidung für typische Frauenberufe ohne Karrierechancen, Teilzeit ohne Betreuungsbedarf und Erwerbsunterbrechungen für Kinderbetreuung und Pflege. Korosec: „Care-Arbeit wird noch immer überwiegend von Frauen geleistet – mit negativen Folgen für Einkommen, Karriere und später die Pension. Familienarbeit, Erwerbschancen und eigenständige Absicherung von Frauen müssen stärker zusammengedacht werden.“

Korosec fordert deshalb flächendeckende Vollzeit-Kinderbetreuung, ein automatisches Pensionssplitting mit Opt-out und bessere Karrierechancen für Frauen bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter. Gerade mit der Anhebung des Frauenpensionsalters auf 65 Jahre seien auch die Unternehmen gefordert: „Frauen müssen auch jenseits der 50 Weiterbildung, Aufstieg und Führungsverantwortung zugetraut werden. Der letzte Karrieresprung darf nicht länger den Männern vorbehalten bleiben.“

Gleichzeitig müsse für Korosec finanzielle Vorsorge und Bewusstsein früher beginnen bzw. gestärkt werden: „Wir müssen Mädchen stärker für gut bezahlte MINT- und Zukunftsberufe begeistern. Und früher informieren. Karriereplanung und Pensionsplanung gehören zusammen. Unser Ziel kann nur eines sein: Der Equal Pension Day gehört auf den 31. Dezember.“