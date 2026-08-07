FPÖ – Schnedlitz: „Eiskalter Kanzler verspottet Mütter – Rücktritt ist überfällig!“

Wien (OTS) -

Als „skandalösen Offenbarungseid eines völlig abgehobenen Systempolitikers“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz die jüngsten Aussagen von ÖVP-Bundeskanzler Stocker, wonach Kinderbetreuung für ihn „keine Arbeit“ sei. Für Schnedlitz sei damit ein neues Level der Realitätsverweigerung und Empathielosigkeit an der Regierungsspitze erreicht.

„Zuerst der ‚Hamburger-Kanzler‘ Nehammer, jetzt der ‚Ist-doch-keine-Arbeit‘-Kanzler Stocker. Die ÖVP beweist einmal mehr, dass sie jeden Bezug zur Lebensrealität der Österreicher verloren hat. Wer die aufopferungsvolle Leistung von Müttern und Vätern, die 24 Stunden am Tag für ihre Kinder da sind, derart herabwürdigt, hat an der Spitze dieses Landes nichts verloren“, so Schnedlitz.

Diese Aussage sei laut dem FPÖ-Generalsekretär kein Zufallsprodukt, sondern entlarve die eiskalte und arrogante Denkweise der gesamten Verlierer-Koalition. „Während die Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen für Miete, Energie oder den Wocheneinkauf bezahlen sollen, philosophiert der Herr Bundeskanzler aus seinem Elfenbeinturm darüber, dass die Knochenarbeit der Kindererziehung quasi ein Hobby sei. Diese Arroganz der Macht ist unerträglich und zeigt, warum es einen ‚Volkskanzler‘ Herbert Kickl braucht, der die Sorgen der Menschen versteht und ernst nimmt“, erklärte Schnedlitz.

Dass selbst Koalitionspartner und ÖVP-Funktionäre nun auf Distanz gingen, sei nichts als heuchlerisches Theater. „Jeder, der diese Regierung stützt, macht sich mitschuldig an dieser bürgerfernen und familienfeindlichen Politik. Die halbherzige Kritik von SPÖ und NEOS ist völlig unglaubwürdig, solange sie diesen Kanzler im Amt halten“, betonte Schnedlitz, der eine klare Konsequenz forderte: „Ein Kanzler, der die fundamentalste Leistung für unsere Gesellschaft – die Erziehung unserer Kinder – derart missachtet, ist eine Schande für das Amt. Er hat bewiesen, dass er weder das Herz noch den Verstand hat, um für die Österreicher zu regieren. Herr Stocker, zeigen Sie wenigstens ein letztes Mal Anstand und treten Sie zurück!“