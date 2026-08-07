NEOS: Familien brauchen gute Kinderbetreuung

Wien (OTS) -

„Kinderbetreuung ist natürlich Arbeit – eine schöne, enorm verantwortungsvolle und ja, oft auch harte Arbeit“, sagt NEOS-Familiensprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher. „Und es sind nach wie vor überwiegend Frauen, die diese Care-Arbeit stemmen und tagtäglich einen unfassbaren Spagat hinlegen müssen, um Familie und Job unter einen Hut zu bringen – denn bei der Beteiligung von Vätern an Karenz und Kinderbetreuung bleibt Österreich noch immer deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück. Genau das ist einer der Hauptgründe für Teilzeitfalle, Einkommensschere und Pensionslücke in diesem Land. Nur wer anerkennt, dass Care-Arbeit selbstverständlich Arbeit ist, kann auch daran arbeiten, sie endlich gerecht zwischen Männern und Frauen aufzuteilen.“

Die Aufgabe von Politik sei es, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, so Auinger-Oberzaucher: „Darum arbeiten wir NEOS hart an den notwendigen Reformen, die notwendig sind, um endlich eine flächendeckende, leistbare und ganztägige Kinderbildung, die diesen Namen auch verdient, zu schaffen. Der österreichweite Gratiskindergarten für alle ab 4 Jahren, der ab nächstem Jahr kommen wird, ist ein wesentlicher Erfolg und ein wichtiger Schritt dort hin. Denn an guten und qualitätsvollen Kinderbetreuungsmöglichkeiten entscheidet sich, ob Frauen in Österreich echte Wahlfreiheit haben und beruflich wie finanziell eigenständig sein können. Familien sollten alle Wertschätzung bekommen, die sie verdienen – das macht man weder, indem man Frauen erklärt, was Arbeit ist und was nicht, noch, indem man sich plötzlich aus purem Populismus als großer Frauenrechtler aufspielt, wie Herbert Kickl das jetzt völlig unglaubwürdig macht. Es ist seine FPÖ, die Frauen mit einer Herdprämie in der völligen Abhängigkeit von ihren Männern halten will.“