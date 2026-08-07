  • 07.08.2026, 12:16:04
  • /
  • OTS0049

NEOS: Familien brauchen gute Kinderbetreuung

Auinger-Oberzaucher: „Der Gratis-Kindergarten für alle ab 4 ist ein wesentlicher Schritt, um den Spagat zwischen Familie und Job, den vor allem Frauen vollbringen, zu erleichtern“

Wien (OTS) - 

„Kinderbetreuung ist natürlich Arbeit – eine schöne, enorm verantwortungsvolle und ja, oft auch harte Arbeit“, sagt NEOS-Familiensprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher. „Und es sind nach wie vor überwiegend Frauen, die diese Care-Arbeit stemmen und tagtäglich einen unfassbaren Spagat hinlegen müssen, um Familie und Job unter einen Hut zu bringen – denn bei der Beteiligung von Vätern an Karenz und Kinderbetreuung bleibt Österreich noch immer deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück. Genau das ist einer der Hauptgründe für Teilzeitfalle, Einkommensschere und Pensionslücke in diesem Land. Nur wer anerkennt, dass Care-Arbeit selbstverständlich Arbeit ist, kann auch daran arbeiten, sie endlich gerecht zwischen Männern und Frauen aufzuteilen.“

Die Aufgabe von Politik sei es, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, so Auinger-Oberzaucher: „Darum arbeiten wir NEOS hart an den notwendigen Reformen, die notwendig sind, um endlich eine flächendeckende, leistbare und ganztägige Kinderbildung, die diesen Namen auch verdient, zu schaffen. Der österreichweite Gratiskindergarten für alle ab 4 Jahren, der ab nächstem Jahr kommen wird, ist ein wesentlicher Erfolg und ein wichtiger Schritt dort hin. Denn an guten und qualitätsvollen Kinderbetreuungsmöglichkeiten entscheidet sich, ob Frauen in Österreich echte Wahlfreiheit haben und beruflich wie finanziell eigenständig sein können. Familien sollten alle Wertschätzung bekommen, die sie verdienen – das macht man weder, indem man Frauen erklärt, was Arbeit ist und was nicht, noch, indem man sich plötzlich aus purem Populismus als großer Frauenrechtler aufspielt, wie Herbert Kickl das jetzt völlig unglaubwürdig macht. Es ist seine FPÖ, die Frauen mit einer Herdprämie in der völligen Abhängigkeit von ihren Männern halten will.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Parlamentsklub der NEOS

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright