  • 07.08.2026, 11:06:03
  • /
  • OTS0039

SPÖ-Herr zum Klima-Sozialplan: „Mit mehr Klimaschutz zu mehr Gerechtigkeit“

770 Millionen Euro für leistbares Wohnen, klimafreundliche Mobilität und gegen Armut

Wien (OTS) - 

SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer hat heute einen Entwurf für den österreichischen Klima-Sozialplan vorgelegt und startet die zweite öffentliche Beteiligungsphase. Bis 2032 sollen rund 770 Millionen Euro gezielt in soziale Klimaschutzmaßnahmen investiert werden. „Mit dem Klima-Sozialplan sorgt die Bundesregierung dafür, dass gerade jene Menschen gezielt unterstützt werden, die in schlecht sanierten Wohnungen leben und nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, Sanierung und Heizungstausch zu stemmen. So führt mehr Klimaschutz auch zu mehr Gerechtigkeit“, so SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. ****

Besonders begrüßt die Nationalratsabgeordnete, dass Förderungen gezielt auch für mehrgeschossige Wohngebäude vorgesehen sind, in denen überwiegend Haushalte mit wenig Einkommen leben. „Förderungen müssen dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Mieter:innen können nicht selbst über Heizung und Dämmung entscheiden. Mit dem Klima-Sozialplan sollen auch sie von niedrigeren Energiekosten und besseren Wohnbedingungen profitieren können“, betont Herr.

Zudem sieht SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer Investitionen in emissionsfreie Mobilität, Fuß- und Radverkehr vor. So soll benachteiligten Regionen und Kleinstunternehmen der Umstieg auf emissionsfrei Fahrzeuge erleichtert werden. Auch Fuß- und Radwege sollen mit dem Klima-Sozialfonds finanziert werden. Ein „Fair-Transition-Observatory“ soll eingerichtet werden, das die Folgen der Klimakrise aber auch der Klimaschutzmaßnahmen (insb. die CO2-Bepreisung durch die Ausweitung des EU-Emissionshandels) für schützenswerte Gruppen analysieren soll – eine langjährige Forderung der SPÖ.

„Die Klimakrise bewältigen wir nur, wenn wir Kosten und Nutzen gerecht verteilen und alle Teile der Gesellschaft mitnehmen“, so Herr abschließend. (Schluss) mf/ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright