Austrian Power Grid und Photovoltaic & Battery Austria: Sind bestens auf partielle Sonnenfinsternis vorbereitet

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, den 12. August 2026 wird es am frühen Abend in ganz Europa zu einer partiellen Sonnenfinsternis (engl. „Solar Eclipse“) kommen. Für die Stromerzeugung bedeutet die mit einer Sonnenfinsternis einhergehende Abschattung der Sonne eine Reduktion der Leistung aus Photovoltaikanlagen (PV). Aufgrund der geringen Größenordnung wird die bevorstehende partielle Sonnenfinsternis die Stromerzeugung Österreichs nur geringfügig tangieren – die Stromversorgung in Österreich ist gesichert.

Maximal 85-prozentige Verdunkelung in Österreich in den frühen Abendstunden

Da der Kernschatten („Totalitätszone“ mit 100 Prozent Abschattung) auf der Höhe von Spanien liegt, wird es in Kontinentaleuropa zu einer geringen Abschattung im mittleren Ausmaß von maximal 50 Prozent kommen. In Rumänien wird die Abschattung unter 10 Prozent liegen, in Österreich wird die Abschattung rund 85 Prozent betragen.

Die partielle Sonnenfinsternis im zeitlichen Verlauf: Der Kernschatten sowie die partielle Verfinsterung werden in östlicher Richtung über Europa ziehen. Die partielle Verfinsterung wird die europäische Synchronzone (ENTSO-E* RG CE) etwa gegen 17:30 Uhr UTC** (19:30 Uhr CEST) im Bereich Portugal/Nordspanien erreichen und um 19:30 Uhr (UTC) durch den Sonnenuntergang im Osten Europas beendet sein. Der Kernschatten wird gegen 18:27 Uhr (UTC) ausgehend von Nordspanien bis 18:33 Uhr (UTC) an die spanische Mittelmeerküste über die Synchronzone wandern. In Österreich beginnt die Verdunkelung um 17:22 Uhr (UTC) und endet um 18:13 Uhr (UTC) mit dem Sonnenuntergang. Die maximale Verdunkelung wird bei rund 85 Prozent liegen.

19 MW Leistungsreduktion aus Photovoltaikanlagen

Selbst unter Annahme des „Worst Case“-Szenarios (max. Gradienten, max. Leistungseinbruch) – klarer Himmel, max. Globalstrahlung, alle PV-Anlagen am Netz – wird eine Leistungsreduktion für ganz Österreich von maximal rund 19 MW erwartet. Die erwartete Leistung der PV-Erzeugung wäre 212 MW, aufgrund der partiellen Sonnenfinsternis wird mit einer Gesamtleistung in der Höhe von 193 MW gerechnet.

Stromversorgung in Österreich gesichert

Die Sonnenfinsternis und ihre Auswirkungen auf die PV-Erzeugung wurden im Vorfeld umfassend analysiert und in den Prognosen aufgenommen. Weiters werden die Prognosen während des Ereignisses mit erhöhter Aufmerksamkeit verfolgt und es erfolgt eine koordinierte Abstimmung mit dem Systembetrieb und ENTSO-E. Nachdem die partielle Sonnenfinsternis in den Zeitraum des späten Nachmittags und des frühen Abends fällt, sind die Auswirkungen der Sonnenfinsternis aus netzbetrieblicher Sicht unbedeutend, obwohl die Abschattung sehr wohl 85 Prozent beträgt. Aufgrund der dahingehend geringen Dimension der partiellen Sonnenfinsternis werden dementsprechend keine besonderen Anpassungen für das Ereignis notwendig sein. Die Stromversorgung in Österreich ist gesichert.

* ENTSO-E steht für European Network of Transmission System Operators for Electricity und ist der Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber.



** UTC ist im Vergleich zur mitteleuropäischen Sommerzeit (CEST) um zwei Stunden zurück, z. B. 9:00 Uhr UTC entspricht 11:00 Uhr CEST

Quelle:

www.timeanddate.com

Über Austrian Power Grid (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien und reduzieren somit die Importabhängigkeit, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.500 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 1.000 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst. Über die Steuerzentrale in Wien wird ein Großteil der insgesamt 67 Umspannwerke, die in ganz Österreich verteilt sind, remote betrieben. Auch 2025 lag die Versorgungssicherheit, dank der engagierten Mitarbeiter:innen, bei 99,99 Prozent und somit im weltweiten Spitzenfeld. Unsere Investitionen in Höhe von 680 Millionen Euro 2026 (2025: 595 Mio., 2024: 440 Mio., 2023: 490 Mio. Euro) sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Energieziele Österreichs. Insgesamt wird APG bis 2035 rund 9 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren.

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Der Bundesverband Photovoltaic & Battery Austria ist der institutionelle Ansprechpartner für Photovoltaik, Stromspeicherung und Energiemanagement in Österreich. 1996 gegründet, ist der Verband entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Produktion, Handel und Gewerbe) die freiwillige und überparteiliche Interessenvertretung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Photovoltaik und Stromspeicherung. Mehr Infos online unter: https://pvbaustria.at