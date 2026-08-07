SPÖ-Schatz: Unbezahlte Arbeit endlich sichtbar machen statt kleinreden

Wien (OTS) -

„Kinder zu bekommen, sie großzuziehen und jeden Tag für sie da zu sein, ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft und gleichzeitig harte Arbeit. Sie ist wunderschön, aber sie kostet Kraft, Zeit und oft auch die eigene finanzielle Sicherheit. Diese Realität betrifft in Österreich noch immer vor allem Frauen“, betont SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz. Die jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Stocker sorgen bei der SPÖ-Nationalratsabgeordneten für Unverständnis. „Wer so spricht, blendet die Lebensrealität vieler Frauen aus. Kinderbetreuung ist keine Nebensache, sondern harte Arbeit, die täglich geleistet wird. Und zwar unbezahlt und mit Folgen für Einkommen, Karriere und Pension.“ ****

Frauen übernehmen in Österreich nach wie vor den Großteil der unbezahlten Betreuung von Kindern und der Pflege von Angehörigen. Deshalb arbeiten viele in Teilzeit oder unterbrechen ihre Berufstätigkeit. „Der Equal Pension Day zeigt jedes Jahr, wohin das führt: Frauen erhalten im Durchschnitt um 39,4 Prozent weniger Pension als Männer. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, die Frauen bis heute benachteiligen“, so Schatz.

Für die SPÖ ist klar: „Wer die Gehalts- und Pensionslücke zwischen Frauen und Männern schließen will, muss für faire Löhne sorgen. Wir brauchen die rasche Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie, damit gleicher Lohn für gleiche Arbeit endlich Realität wird. Die Kinderbetreuung muss weiter ausgebaut werden, damit Frauen selbst entscheiden können, wie sie Beruf und Familie vereinbaren. Und wir müssen Väter viel stärker in die Verantwortung bringen und Partnerschaftlichkeit bei der Kinderbetreuung und Elternkarenz erhöhen. Erst wenn Betreuung, Erwerbsarbeit und Verantwortung gerechter verteilt sind, können Frauen wirtschaftlich unabhängig sein und im Alter die Pension erhalten, die sie verdienen“, betont Schatz. (Schluss) eg/lw