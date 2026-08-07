Klima- und Energiefonds veröffentlicht Jahresprogramm 2026

Wien (OTS) -

Der Klima- und Energiefonds veröffentlicht sein Jahresprogramm 2026. Das vom Präsidium des Fonds beschlossene Programm ist mit 106,3 Millionen Euro dotiert. Die Mittel stammen aus dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET). Das Programm setzt Schwerpunkte in den Bereichen Innovation, Versorgungssicherheit, Klimawandelanpassung und regionale Wertschöpfung.

Die Förderungen und Initiativen des Klima- und Energiefonds richten sich an Industrie und Wirtschaft, Forschungseinrichtungen, Städte, Gemeinden und Regionen und begleiten die Entwicklung und Umsetzung innovativer Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Finanzminister Markus Marterbauer: „Die Klimakrise gehört zu den gefährlichsten Bedrohungen des Wohlstandes. Trotz der notwendigen Budgetkonsolidierung wird die wichtige Arbeit des Klima- und Energiefonds fortgesetzt. Insbesondere die Klima- und Energie Modellregionen (KEM) sowie die Klimawandel-Anpassungsmodellregionen (KLAR) werden fortgeführt und unterstützen weiterhin Gemeinden und Regionen beim Klimaschutz und bei der Klimawandelanpassung.“

Neu im Jahresprogramm 2026 sind die Förderprogramme „Nachhaltige Bodenstromversorgung an Flughäfen" sowie „Energiemanagement – Flexibilisierung im Verteilnetz". Mit den beiden Programmen werden einerseits innovative Lösungen für die Elektrifizierung der Mobilität unterstützt und andererseits Maßnahmen zur besseren Integration erneuerbarer Energien und zur Flexibilisierung der Stromnetze gefördert.

Innovations- und Mobilitätsminister Peter Hanke: „Mit dem Jahresplan 2026 setzt der Klima- und Energiefonds genau dort an, wo es zählt: bei Innovation, bei einer nachhaltigen Mobilität und bei einem fairen Wandel, der die Menschen mitnimmt. Klimaschutz, Standortsicherung und soziale Verantwortung müssen zusammen gedacht und umgesetzt werden. Das ist der Weg, den wir konsequent weitergehen, um Österreich fit für die Zukunft zu machen.“

Bundesminister Norbert Totschnig: „Die Klima- und Energie-Modellregionen sowie die Klimawandel-Anpassungsmodellregionen leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Klima- und Energieziele in den Regionen. Das Jahresprogramm 2026 stärkt diese Arbeit und unterstützt Gemeinden und Regionen bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels."

Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer: „Die Förderungen des Klima- und Energiefonds leisten einen Beitrag zur Umsetzung der Industriestrategie, der Transformation der heimischen Betriebe und stärken damit den Wirtschaftsstandort Österreich. Innovationen im Energiebereich sind eine Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit."

Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds: „Der Klima- und Energiefonds unterstützt als Transformationsagentur die Umsetzung zentraler Strategien der Bundesregierung. Mit dem Jahresprogramm 2026 setzen wir die verfügbaren Mittel gezielt dort ein, wo sie Innovationen beschleunigen, die Versorgungssicherheit erhöhen und regionale Wertschöpfung stärken."

Das Jahresprogramm 2026 führt der Fonds bestehende Förderangebote fort und entwickelt sie bedarfsgerecht weiter. Im Mittelpunkt stehen die rasche Umsetzung von Innovationen, die Stärkung resilienter Energie- und Mobilitätssysteme sowie Maßnahmen zur Klimawandelanpassung. Die Förderprogramme orientieren sich an den nationalen und europäischen klima-, energie- und industriepolitischen Zielsetzungen.

Über den Klima- und Energiefonds

Der Klima- und Energiefonds wurde 2007 gegründet und unterstützt im Auftrag der Österreichischen Bundesregierung die Erreichung der nationalen Klima- und Energieziele. Das oberste Organ des Klima- und Energiefonds ist das Präsidium, das aus dem Minister für Finanzen, dem Minister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, dem Minister für Wirtschaft, Energie und Tourismus und dem Minister für Land und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft oder von diesen entsandten Vertretungen besteht. Seit seiner Gründung wurden mehr als 500.000 Projekte mit insgesamt rund 4,1 Milliarden Euro unterstützt. Als Transformationsagentur entwickelt und koordiniert der Klima- und Energiefonds Förderprogramme in den Bereichen Energie, Mobilität, Klimawandel sowie Forschung und Innovation. Er arbeitet mit Bundesministerien, Ländern, Gemeinden, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen und begleitet Projekte entlang der gesamten Innovationskette – von der Forschung bis zur Anwendung. Ziel ist es, Innovationen zu beschleunigen, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit in Österreich zu stärken sowie nachhaltige Wertschöpfung in den Regionen zu fördern.

Weiterführende Informationen

Jahresprogramm 2026

Ausschreibung Bodenstrom

Ausschreibung Energiemanagement (für Haushalte)

Ausschreibung Energiemanagement (für Betriebe, Vereine, Gemeinden)