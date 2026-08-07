FPÖ – Schuch-Gubik: Stockers Verhöhnung von Müttern ist neuer politischer Tiefpunkt!

Wien (OTS) -

„Mit seiner Aussage, Kinderbetreuung sei für ihn keine Arbeit, hat ÖVP-Kanzler Christian Stocker jede Grenze des Anstands überschritten. Das ist eine ungeheuerliche Entgleisung, ein Schlag ins Gesicht aller Mütter und Familien in Österreich und eine beispiellose Geringschätzung jener Menschen, die tagtäglich den wichtigsten Dienst an unserer Gesellschaft leisten“, erklärte FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik, selbst Mutter eines einjährigen Sohnes.

„Während hunderttausende Mütter Tag für Tag rund um die Uhr Verantwortung übernehmen und alles tun, um ihren Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen, degradiert und beleidigt sie der Bundeskanzler auf offener Bühne. Wer Kinderbetreuung nicht als Arbeit anerkennt, hat jeden Bezug zur Lebensrealität der Menschen verloren und offenbart eine erschreckende Verachtung gegenüber Familien.“

Besonders skandalös sei, dass Stocker diese Aussagen ausgerechnet im Rahmen seiner Österreich-Tour tätige, die von den Steuerzahlern finanziert werde. „Die Österreicher müssen dafür bezahlen, dass der Bundeskanzler durchs Land reist und dabei Mütter verhöhnt und ihre Lebensleistung kleinredet. Mehr Arroganz und mehr Abgehobenheit sind kaum vorstellbar. „Gerade Familien und insbesondere Mütter werden von dieser Bundesregierung belastet und allein gelassen. Statt endlich echte Entlastungen für Mütter zu schaffen, werden sie nun auch noch öffentlich beleidigt. Das zeigt, welchen Stellenwert Familien in der ÖVP tatsächlich haben – nämlich keinen.“

Stockers Aussagen seien eines Bundeskanzlers unwürdig. „Stocker tritt damit in die Fußstapfen seines Vorgängers Nehammer, dessen Burger-Video damals einen regelrechten Shitstorm auslöste. Danach meinte ÖVP-Wirtschaftsminister sinngemäß, dass all jene, die nur Teilzeit arbeiten, faul sind. Und nun eben der aktuelle Kanzler mit seiner Salzburger Entgleisung. Wer Kinderbetreuung nicht als Arbeit anerkennt, disqualifiziert sich selbst für das höchste Regierungsamt des Landes. Ein Kanzler, der Mütter derart respektlos behandelt und ihre tägliche Leistung verhöhnt, ist rücktrittsreif", so Schuch-Gubik abschließend.