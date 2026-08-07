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AVISO 13.8.2026, 10 Uhr: Pressetermin Caritas Schulstartaktion: „Jedes Kind verdient unbeschwerten Start ins neue Schuljahr“
Teuerung verschärft Bildungsschere in Österreich. Viele Familien können sich hohe Kosten zum Schulstart nicht leisten. Caritas unterstützt mit Schulstartpaket und fordert Reformen.
Für immer mehr Familien wird der Schulstart zur finanziellen Belastungsprobe. Hohe Lebenserhaltungskosten setzen Haushalte mit geringem Einkommen weiterhin unter Druck. Einschnitte bei Familien- und Sozialleistungen drohen, die Situation für armutsbetroffene Familien und ihre Kinder zusätzlich zu verschärfen. Die Caritas greift armutsbetroffenen Familien zum Schulstart unter die Arme: Bei der Schulstartaktion in den carla-Shops können Schulartikel wie Schultaschen, Hefte, Stifte, aber auch Schreibtische zu einem besonders günstigen Preis erworben werden.
Beim Auftakt der Aktion im carla Mittersteig macht die Caritas auf zunehmende Bildungsungleichheit aufmerksam und präsentiert Forderungen gegen Kinderarmut und für gerechte Bildungschancen. Caritasdirektor Klaus Schwertner: „Wenn Familien zum Schulstart jeden Euro dreimal umdrehen müssen, geht es um weit mehr als Hefte, Stifte oder eine Schultasche. Es geht um ungleiche Bildungschancen, die in Österreich noch immer stark von der sozialen Herkunft und dem Einkommen der Eltern abhängen. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Jedes Kind verdient die gleichen Chancen auf Bildung und einen guten und unbeschwerten Start ins neue Schuljahr.“
In den kostenlosen Bildungsangeboten der Caritas, wie den Lerncafés oder FREIspiel, erhalten armutsbetroffene Kinder, die zusätzliche Unterstützung benötigen, eine verlässliche Begleitung und Hilfe beim Lernen.
Medientermin zur Schulstartaktion mit
- Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien
- Martina Polleres-Hyll, Leiterin der Caritas-Bildungsangebote
- Armutsbetroffene Familie
Wann: Donnerstag, 13.8.2026, 10:00 Uhr
Wo: carla Mittersteig, Mittersteig 10, 1050 Wien
Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Michaela Ritter
Pressesprecherin
Caritas der Erzdiözese Wien
0676/4634932
[email protected]
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