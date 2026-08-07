Einladung zum Pressegespräch: Katastrophale Dürreschäden in der Landwirtschaft: Ursachen und Folgen

Wien (OTS) -

Ausbleibende Niederschläge und eine Hitzewelle nach der anderen, mit Rekordtemperaturen von über 40 Grad. Die Konsequenz: Katastrophale Dürreschäden in der Landwirtschaft führen zu massiven Ernteeinbußen.

Über die aktuelle Schadensbilanz in der Landwirtschaft sowie darüber, wie der menschengemachte Klimawandel die jüngsten Hitzewellen beeinflusst, und über die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft informieren Sie in einem Pressegespräch:

Prof. Dr. Anders Levermann , Leiter der Abteilung Komplexitätsforschung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung

, Leiter der Abteilung Komplexitätsforschung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Dr. Kurt Weinberger, Generaldirektor der Österreichischen Hagelversicherung



Datum: Montag, 10. August 2026, 10:00 Uhr

Ort: Österreichische Hagelversicherung, Lerchengasse 3–5, 1080 Wien



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten Sie um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an [email protected].