Archäologie am Berg 2026 in Hallstatt – Vom Einbaum bis zur modernen Logistik: 7.300 Jahre Salztransport erleben

Wien (OTS) -

Am 12. und 13. September 2026 verwandelt sich das Hallstätter Hochtal erneut in ein lebendiges Freilichtlabor der Archäologie. An diesem Wochenende laden das Naturhistorische Museum Wien, die Salzwelten GmbH und die Salinen Austria AG dazu ein, die Geschichte des Salzes und seiner Beförderung über einen Zeitraum von mehr als 7.300 Jahren zu entdecken. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht – passend zur Eröffnung der neuen Standseilbahn – die Entwicklung des Salztransports von der Urgeschichte bis in die Gegenwart.

Wie gelangte das begehrte "weiße Gold" über Jahrtausende von Hallstatt in weite Teile Europas? Welche technischen, geografischen und logistischen Herausforderungen mussten überwunden werden, um das Salz aus dem hochalpinen Bergwerk zu den Handelswegen und schließlich zu den Verbrauchern zu bringen? Diesen Fragen widmet sich "Archäologie am Berg" anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, archäologischer Funde und anschaulicher Vermittlungsangebote.

Das Programm spannt einen Bogen von den frühesten Transportformen mit Einbaum und Tragtieren über Fuhrwerke, historische Soleleitungen und die Eisenbahn bis hin zur modernen Standseilbahn und den heutigen Logistiksystemen der Salinen Austria AG. Historische Vorführungen, Mitmachstationen und wissenschaftliche Präsentationen machen die Entwicklung des Salztransports erlebbar.

Besucherinnen und Besucher können prähistorische Werkzeuge ausprobieren, Sole sieden, beim Bohren hölzerner Soleleitungen zusehen oder selbst in die Kleidung der Hallstätter Bergleute schlüpfen. Zahlreiche Expertinnen und Experten aus Archäologie, Montangeschichte, Forstwirtschaft und Denkmalpflege stehen für Gespräche zur Verfügung und geben Einblicke in ihre aktuelle Forschungsarbeit.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den neuesten archäologischen Untersuchungen in Hallstatt. Sie zeigen eindrucksvoll, dass der Salzbergbau seit der Urgeschichte Innovationen in Technik, Organisation und Transport hervorgebracht hat und wesentlich zur Entwicklung Hallstatts als einem der ältesten industriellen Zentren Europas beitrug. Die außergewöhnlich gut erhaltenen Funde aus dem Salzbergwerk liefern dabei Erkenntnisse über Wirtschafts- und Lebensweisen vergangener Gesellschaften.

Als Teil des UNESCO-Welterbes Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut verbindet "Archäologie am Berg" Wissenschaft, Kultur und lebendige Wissensvermittlung zu einem abwechslungsreichen Wochenende für die ganze Familie: Die Veranstaltung macht die Geschichte des Salzes dort erlebbar, wo sie ihren Ursprung nahm, und zeigt eindrucksvoll, wie eng archäologische Forschung und moderne Salzproduktion bis heute miteinander verbunden sind.

Partner, Aussteller und Stationen

Naturhistorisches Museum Wien, Salzwelten GmbH, Salinen Austria AG, Musealverein Hallstatt, Gemeinde Hallstatt, BOKU & dendro.at, Kuratorium Pfahlbauten, Schiffleutmuseum Stadl-Paura, Holzknechtmuseum Bad Goisern, Universalmuseum Joanneum Graz, UNESCO-Welterbemanagement Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut, Salzkammergut Tourismus sowie Wolfgang Lobisser

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