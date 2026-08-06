  • 06.08.2026, 16:03:32
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Gewessler: „Wo versteckt sich eigentlich die Bundesregierung in dieser Krise?“

Hitzegipfel ohne ein einziges Regierungsmitglied

Wien (OTS) - 

Während Österreich unter einer noch nie dagewesenen Hitze leidet und die Trockenheit immer gefährlicher wird, wurde im Bundeskanzleramt eine „Interministerielle Arbeitsgruppe“ einberufen. Regierungsmitglieder sucht man bei diesem Krisengipfel aber vergeblich, die Beamtenebene musste anrücken. „Unser Land ist ausgetrocknet – die Menschen leiden unter der Hitze, wir erleben dramatische Waldbrände, Bauern müssen ihr Vieh schlachten, weil das Futter nicht mehr reicht. Aber die Bundesregierung ist einfach abgetaucht und erscheint nicht einmal zu ihrem eigenen Krisengipfel“, zeigt sich Grünen-Klubobfrau Leonore Gewessler fassungslos.

Die Klubobfrau verweist auf die Verantwortung, die eine Bundesregierung in so einer Krisensituation eigentlich hätte: „Bei einem Hochwasser würde die Regierung sofort in Gummistiefeln an Ort und Stelle stehen. Weil es auch ihre Aufgabe ist, unser Land durch Krisen zu führen und Schäden bestmöglich abzuwenden. Dass in der aktuellen Hitzekrise vom Kanzler abwärts niemand ernsthaft etwas unternimmt, ist fahrlässig und verantwortungslos.“

Im aktuellen Hitzesommer zeigen sich die Folgen der Klimakrise, dennoch kürzt die Regierung den Klimaschutz zusammen. „ÖVP und SPÖ haben beim Klimaschutz den Rückwärtsgang eingelegt, die Folgen davon sehen wir aktuell. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, wird das vielleicht der kälteste Sommer unseres restlichen Lebens sein. Die Regierung muss jetzt vorsorgen und endlich Klimaschutz umsetzen, statt neue Autobahnen zu betonieren“, so Gewessler abschließend.

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