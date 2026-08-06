NEOS drängen auf rasche Gesamt-Reform des ORF

Wien (OTS) -

„Die aktuellen Medienberichte rund um den ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer zeigen, wie dringend notwendig eine umfassende ORF-Reform ist“, sagt NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter. „Wir müssen den ORF und seine Gremien von Grund auf reformieren, damit sichergestellt ist, dass sich in Zukunft weder die Stiftungsräte, noch die Parteien bei Postenbesetzungen oder in die Berichterstattung einmischen können.“

Zu dieser Gesamtreform zählt auch, „dass wir endlich das Gremium des Grauens, den Stiftungsrat, abschaffen“, so Brandstötter. „Und stattdessen einen schlanken und professionellen Aufsichtsrat schaffen, der nach Kompetenz und nicht nach Parteibuch besetzt ist – sowie einen mehrköpfigen Vorstand statt einer Person in der Generaldirektion."

„Eine umfassende ORF-Reform ist und bleibt notwendig, darauf haben wir uns auch im Regierungsprogramm geeinigt“, sagt Brandstötter. „Daher gehen wir im Herbst den nächsten Schritt. Im September findet das zweitägige ORF-Zukunftsforum statt, dessen Ziel ist, den ORF zukunftsfit zu machen. Denn mit den parteipolitischen Postenbesetzungen und Eingriffen muss ein für alle Mal Schluss sein. Wir wollen und brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der transparent, unabhängig und politikfern ist.“