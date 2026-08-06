ARBÖ: Urlauberwechsel in Deutschland, Ferienende in Dänemark und Festivals sorgen für Staus

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende von Freitag, 7. August, bis Sonntag, 9. August 2026, steht laut ARBÖ-Verkehrsexperten ganz im Zeichen des Urlauberwechsels. In Österreich dauern in allen Bundesländern die Sommerferien an. In Deutschland sind am Freitag noch alle 16 Bundesländer in den Ferien, in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland endet mit dem Wochenende die schulfreie Zeit. Gleichzeitig gehen in weiten Teilen Dänemarks die Sommerferien zu Ende, wodurch auch auf den Nord-Süd-Verbindungen Richtung Deutschland mit stärkerem Rückreiseverkehr zu rechnen ist.

Die stärksten Verzögerungen erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten am Freitagnachmittag auf den Stadtausfahrten, am Samstag auf den klassischen Transitrouten sowie am Sonntagnachmittag und -abend in Richtung Deutschland. Vor allem vor Tunnelbereichen, Mautstellen, Grenzübergängen und Baustellen können sich rasch kilometerlange Staus bilden.

Auf folgenden Strecken ist mit Staus und Verzögerungen zu rechnen:

Westautobahn (A1), in den Großräumen Linz und Salzburg sowie vor dem Grenzübergang Walserberg

Südautobahn (A2), vor der Tunnelbaustelle auf der Pack sowie in den Großräumen Graz, Klagenfurt und Villach

Ostautobahn (A4), zwischen Wien und dem Grenzübergang Nickelsdorf

Innkreisautobahn (A8), vor dem Grenzübergang Suben und im Bereich des Knotens Wels

Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus, dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie im Großraum Graz

Tauernautobahn (A10), zwischen Salzburg und Golling, vor der Mautstelle St. Michael sowie vor dem Tauern- und Katschbergtunnel

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12), vor Kufstein/Kiefersfelden sowie im Großraum Innsbruck

Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg und im Bereich der Luegbrücke

Zillertalstraße (B169), zwischen Strass im Zillertal und Mayrhofen.

Loferer Straße (B178), zwischen Wörgl, St. Johann in Tirol und Lofer

Fernpassstraße (B179), zwischen dem Grenztunnel Vils/Füssen und Nassereith



Urlauberwechsel sorgt für starke Belastungen

Während aus Bayern und Baden-Württemberg weiterhin viele Urlauberinnen und Urlauber Richtung Süden unterwegs sind, beginnt für Reisende aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Teilen Dänemarks bereits die Heimreise. Auch aus Bremen und Niedersachsen ist aufgrund des nahenden Ferienendes am 12. August bereits verstärkter Rückreiseverkehr zu erwarten.

Besonders betroffen sein werden die Westautobahn (A1) und die Innkreisautobahn (A8), auf denen vor allem Richtung Deutschland mit dichtem Verkehr zu rechnen ist. Weitere Stauschwerpunkte werden auf der Pyhrnautobahn (A9), der Tauernautobahn (A10), der Karawankenautobahn (A11), der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13) sowie auf der Fernpassstraße (B179) erwartet.

Festspiele und Festivals bringen regional mehr Verkehr

Die Salzburger Festspiele sorgen vor und nach den Vorstellungen für starken Verkehr im Innenstadtbereich. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit Park-and-Ride und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zusätzlichen Verkehr bringen auch das One Love Festival in Wiesen und das picture on festival in Bildein im Burgenland. Vor allem auf der Wiener Neustädter Schnellstraße (S4), der Burgenland Straße (B50) sowie auf den regionalen Zufahrtsstraßen zu den Veranstaltungsorten ist am Freitag und Samstag mit Verzögerungen zu rechnen.

„Das Zusammentreffen von Hin- und Rückreiseverkehr wird am kommenden Wochenende für besonders starke Belastungen sorgen. Wer seine Abfahrtszeit flexibel wählen kann, sollte den Samstagvormittag und den Sonntagnachmittag möglichst meiden und vor Fahrtantritt die aktuelle Verkehrslage prüfen“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

