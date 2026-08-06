Männerdemo gegen Gewalt an Frauen samt Pressekonferenz

Wien (OTS) -

Morgen, am Freitag 7. August ist es so weit!

Kommt zur Männerdemo/Männerwalk samt Pressekonferenz gegen Gewalt an Frauen! 100 und mehr Männer zeigen Haltung und übernehmen Verantwortung! Denn Männergewalt ist eine Schande. Sie ist gefährlich und tötet Frauen!

Treffpunkt pünktlich!! um 9.00 bei der Wiener Staatsoper

1010 Wien, Herbert Karajanplatz

Podiumsteilnehmer - stellvertretend für viele Männer

Johannes Rauch, ehemaliger Sozialminister

Stefan Ebner, Theatermacher*in

Cornelius Obonya, Schauspieler

Jakob Schott, PlayTogetherNow

Maria Rösslhumer, Vorsitzende des Vereins StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt

Moderation: Michael Fanizadeh, stellv. Geschäftsführer VIDC

Fast jede Woche wird in Österreich eine Frau ermordet. Fast jeden Tag wird eine Frau beinahe ermordet. Das ist keine Statistik – das ist ein Krieg gegen Frauen, der sich in Wohnzimmern, in Autos, in vermeintlich intakten Beziehungen abspielt. Und die Täter sind meist Männer. Wer jetzt reflexhaft “nicht alle Männer” sagt, hat die Botschaft nicht verstanden. Es geht nicht darum, jeden Mann zum Täter zu erklären. Es geht darum, dass jeder Mann, der schweigt, wegschaut, sexistische Sprüche, Witze über Frauen macht, Mittäter und Teil des Problems ist. Verantwortung ist keine Option, sie ist Pflicht.

Wir haben genug von der Betroffenheitsrhetorik nach jedem Femizid. Wir haben genug, wenn keine Konsequenzen folgen. Die StoP-Kampagne “Männer zeigen Haltung” macht sichtbar, was zu lange unsichtbar war: dass Zivilcourage männlich sein kann und muss. Es gibt keine Ausrede mehr! Jeder Mann kann einen Beitrag zu einer männlichen Verantwortungskultur leisten, die unser Land dringend braucht.

Alle Informationen über die Kampagne findet man unter www.verein-stop-partnergewalt.at/maenner

Johannes Rauch, ehemaliger Sozialminister, ist der 100. Mann dieser Kampagne. Er hat die bundesweite Etablierung von StoP forciert – und zeigt jetzt erneut, dass Verantwortung nicht mit dem Ende einer politischen Funktion endet.

Stefan Ebner, Theatermacher*in, rüttelt mit seiner Performance „mit eingezogenen Schwanz“ oder Walk of Shame” wach, um auf die Schande der Männergewalt aufmerksam zu machen, denn nicht die Opfer, sondern die Täter sollen sich schämen. Und alle, die wegschauen.

Cornelius Obonya, einer der bekanntesten Schauspieler und Regisseure Österreichs, ist von Beginn an dabei – weil ihm klar ist: Applaus allein rettet kein Frauenleben.

Jakob Schott, ist Vorstands- und Gründungsmitglied von PlayTogetherNow, ebenfalls Teil der StoP Kampagne, weil er weiss, dass Männergewalt überall vorkommt, unabhängig von Herkunft, Religion oder Hautfarbe und auch am Fussballplatz.

Maria Rösslhumer, hat StoP 2019 nach Österreich gebracht und ist Vorsitzende des Vereins StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt.

Michael Fanizadeh, stellv. Geschäftsführer VIDC und ebenfalls Teil der Männerkampagne

Alle Teilnehmer*innen stehen für Interviews zur Verfügung.

Unterstütze unsere Arbeit:

https://www.respekt.net/stop-partnergewalt

IBAN: AT31 1500 0044 0107 2204

Verein StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt

Siehe: www.verein-stop-partnergewalt.at

Der Verein StoP- Stadtteile ohne Partnergewalt in Österreich ist Teil der österreichweiten Initiative StoP, um Gewalt an Frauen und Kindern, Partnergewalt und Femizide in ganz Österreich zu verhindern und zu stoppen.