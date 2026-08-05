  • 05.08.2026, 16:28:33
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  • OTS0079

Maurer zu Schöber-Absetzung: Längst überfälliger Schritt, damit ORF Glaubwürdigkeit zurückgewinnen kann

Grüne fordern grundlegende Reform von Leitung und Aufsicht im ORF und Rücktritt von Lederer Schütze und Westenthaler

Wien (OTS) - 

Die Grüne Mediensprecherin und stellvertretende Klubobfrau Sigrid Maurer begrüßt die Abberufung und Beurlaubung von ORF-3-Chef Peter Schöber durch ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Diese Entscheidung ist längst überfällig. Es ist gut, dass die ORF-Führung endlich konsequent gehandelt hat", sagt Maurer und weiter: „Die Absetzung Schöbers ist ein wichtiger Schritt, damit der ORF als öffentlich-rechtliches Medium seine Glaubwürdigkeit zurückgewinnen kann."

Gleichzeitig richtet Maurer den Blick auf den ORF-Stiftungsrat: „Damit stellt sich jetzt aber die Frage, wann die Stiftungsräte Lederer, Schütze und Westenthaler endlich die Konsequenzen ziehen und zurücktreten. Das Vertrauen im Haus und der ganzen Republik haben sie längst verspielt.“

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