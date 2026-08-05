Futterknappheit durch Trockenheit: Bestehende Futterbörsen jetzt nutzen

Linz (OTS) -

Österreich verfügt bereits über funktionierende Futterbörsen. Angesichts der angespannten Versorgung mit Heu, Silage, Futtergetreide und Stroh ruft der Maschinenring Landwirtinnen und Landwirte dazu auf, verfügbare Mengen rasch anzubieten und die bestehenden Plattformen regelmäßig zu prüfen. Auch kleinere Mengen können für Betriebe in der näheren Umgebung entscheidend sein. Die aktuelle Diskussion über eine nationale Futterbörse unterstreicht den Bedarf nach einem österreichweiten Überblick. Dieser Überblick muss nicht neu aufgebaut werden: Neben den Angeboten und Vermittlungsmöglichkeiten der Landwirtschaftskammern betreibt der Maschinenring eine österreichweite digitale Grundfutterbörse. Die Plattformen ergänzen einander und erhöhen gemeinsam die Chance, vorhandene Futtermengen rasch zu finden.

Trockenheit zehrt an Winterreserven

Von Jänner bis Ende Juni 2026 fiel in Österreich um 27 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt. In einzelnen Regionen war das erste Halbjahr so trocken wie seit Beginn der Messreihen im Jahr 1885 nicht mehr. Im Grünland fallen einzelne Schnitte deutlich geringer aus oder vollständig aus. Auch Silomais entwickelt sich auf trockenen Standorten nur unzureichend; geringere Getreideerträge schmälern zudem die Verfügbarkeit von Futtergetreide und Stroh. Viele Betriebe greifen deshalb bereits im Sommer auf Vorräte zurück, die für Herbst und Winter vorgesehen waren. Der Zukauf wird zugleich schwieriger, weil große Teile Österreichs und angrenzende Regionen von der Trockenheit betroffen sind. Können fehlende Futtermengen nicht ersetzt werden, stehen für betroffene Familienbetriebe weitreichende Entscheidungen an. Die Versorgung der Tiere über den kommenden Winter wird damit zu einer zentralen betrieblichen Aufgabe.

Grundfutterbörse: kostenlos suchen und anbieten

Unter www.maschinenring-grundfutterboerse.at können Landwirtinnen und Landwirte Heu, Gras- und Maissilage, Stroh, Futtergetreide und weitere Futtermittel kostenlos anbieten oder suchen. Die Suche ist ohne Anmeldung möglich. Angebote lassen sich nach Ort oder Postleitzahl, Futtermittelart sowie biologischer oder konventioneller Produktionsweise filtern und auf einer digitalen Österreichkarte anzeigen. Für die Veröffentlichung eines Inserats ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Registrierung, Suche und Anzeigenaufgabe sind kostenlos; die Plattform steht allen Landwirtinnen und Landwirten offen – unabhängig von einer Mitgliedschaft beim Maschinenring. Anbieterinnen und Anbieter sowie Interessentinnen und Interessenten nehmen direkt miteinander Kontakt auf. Preis, Menge, Qualität, Zahlungsbedingungen, Abholung, Lieferung und Transport vereinbaren die beteiligten Betriebe selbst. Der Maschinenring ist weder Käufer noch Verkäufer und wird nicht Vertragspartner des Futtermittelgeschäfts. Er nimmt keine Zahlungen entgegen und erhält keine Verkaufsprovision.

Regionales Netzwerk kann bei Transport und Logistik unterstützen

Ob ein Angebot genutzt werden kann, hängt wesentlich von Entfernung, Transportmöglichkeit und Kosten ab. Gerade Heu, Stroh und Silage benötigen viel Ladevolumen und müssen häufig kurzfristig bewegt werden. An mehr als 80 regionalen Maschinenring-Standorten können sich Betriebe über mögliche Unterstützung bei Transport, Logistik und weiteren agrarischen Dienstleistungen informieren. Die Leistungen können unabhängig von einer Mitgliedschaft angefragt werden und richten sich nach den regional verfügbaren Kapazitäten.

Verfügbare Futtermengen jetzt sichtbar machen

Der Maschinenring appelliert an alle Betriebe, die Heu, Silage, Stroh, Futtergetreide oder andere geeignete Futtermittel abgeben können, diese Mengen jetzt auf einer oder mehreren bestehenden Futterbörsen zu veröffentlichen. Betriebe mit Futterbedarf sollten die Plattformen regelmäßig prüfen. Futterbörsen können kein Futter ersetzen, das aufgrund der Trockenheit nicht gewachsen ist. Sie sind aber ein sofort verfügbares Instrument, um vorhandene Mengen zu finden, regionale Unterschiede bestmöglich auszugleichen und bäuerliche Selbsthilfe zu ermöglichen.

Maschinenring-Grundfutterbörse: www.maschinenring-grundfutterboerse.at

Regionale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner: www.maschinenring.at