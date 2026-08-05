Margarete Kriz-Zwittkovits als WK-Wien Präsidentin angelobt

Wien (OTS) -

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, Martha Schultz, gratuliert Margarete Kriz-Zwittkovits zu ihrer heutigen Angelobung als Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Nach herausfordernden Wochen biete der personelle Neustart die Chance, die Zusammenarbeit zwischen der WK-Wien und der WKÖ auszubauen und Reformen gemeinsam anzugehen.

„Ich gratuliere Margarete Kriz-Zwittkovits herzlich zu ihrer Angelobung. Jetzt gilt es, gemeinsam nach vorne zu schauen. Die österreichische Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass die Wirtschaftskammern geschlossen, verlässlich und mit voller Kraft für die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten“, erklärt WKÖ-Präsidentin Martha Schultz.

Die Wirtschaftskammer hat einen umfassenden Reformprozess eingeleitet, um die Interessenvertretung effizienter, transparenter und zukunftsfitter aufzustellen. Ziel sind schlankere Strukturen, klarere Zuständigkeiten, eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb der Kammerorganisation sowie spürbare Entlastungen für die Mitgliedsbetriebe.

Die neue Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, betont, dass sie die Zusammenarbeit mit der WKÖ und den anderen Landeskammern verstärken wolle: „Die Wiener Unternehmen erwarten zu Recht, dass wir ihre Anliegen in den Mittelpunkt stellen und ihnen eine moderne, leistungsfähige und serviceorientierte Interessenvertretung bieten. Dafür braucht es eine starke Wirtschaftskammer Wien und eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Kammerorganisation.“

Kriz-Zwittkovits weiter: „Wir werden uns konstruktiv in den Reformprozess einbringen. Wir müssen Strukturen und Angebote kritisch überprüfen, Synergien besser nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass unsere Leistungen bei den Unternehmerinnen und Unternehmern ankommen. Mein Ziel ist es, Vertrauen zu stärken und gemeinsam konkrete Verbesserungen umzusetzen.“

Schultz und Kriz-Zwittkovits seien sich einig, dass nun die gemeinsame Arbeit im Vordergrund stehen müsse. „Die Wirtschaft braucht eine starke Stimme und konkrete Lösungen. Daran werden wir gemeinsam arbeiten“, so Schultz und Kriz-Zwittkovits abschließend. (PWK370)