Gewerkschaft GPA: Hände weg vom freien Sonntag!

Wien (OTS) -

„Eine bundesweite Sonntagsöffnung im Handel wäre ein direkter Angriff auf die Lebensqualität tausender Beschäftigter und ihrer Familien. Wer Sonntagsarbeit zur Regel machen will, ignoriert die Realität in den Filialen und an den Kassen“, sagt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. „97% der Handelsangestellten sprechen sich klar gegen Sonntagsarbeit aus. Dieses deutliche Votum darf die Politik nicht überhören“, so Teiber weiter.

„Der Sonntag ist für viele der einzige verlässlich freie Tag – für Erholung, Familie und soziale Teilhabe. Gerade in einer Branche, in der rund 70% Frauen arbeiten und Betreuungsangebote am Sonntag fehlen, ist der NEOS-Vorstoß besonders realitätsfern“, betont Teiber. „Schon jetzt leiden die Beschäftigten unter Personalmangel, hoher Arbeitsdichte und Einspringen auf Zuruf. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten würde diese Probleme ohne nachweislichen Nutzen verschärfen. Am Ende droht nur eine Umsatzverschiebung zulasten kleinerer Betriebe“, führt die Gewerkschafterin aus.

Auch das von NEOS attestierte Unverständnis der Konsument:innen könne man schwer nachvollziehen: „Wer hier vom Wunsch der Bevölkerung spricht, ignoriert bewusst die Fakten: Über alle Bundesländer und Altersgruppen hinweg spricht sich die Mehrheit der Österreicher:innen klar gegen eine Sonntagsöffnung aus“, führt Teiber in Bezug auf eine IFES-Umfrage im Auftrag der Gewerkschaft GPA aus.

„Ein Fleckerlteppich aus Ausnahmen ist nicht gut – aber eine flächendeckende Sonntagsöffnung ist schlechter. Wer wirklich die Nahversorgung sichern will, stärkt Kaufkraft, schafft planbare Arbeitszeiten und attraktive Beschäftigungsbedingungen – statt den letzten gemeinsamen freien Tag zu opfern“, so Teiber abschließend.